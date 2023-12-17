عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس GX موديل 2024 تباع بهذه الأسعار في السعودية.. صور

أسعار لكزس GX موديل
أسعار لكزس GX موديل 2024 جديدة كلياً

أعلنت شركة لكزس رسمياً عن أسعار طرازها الجديد  لكزس GX موديل 2024 بالمملكة العربية السعودية ، وتنتمي  لكزس GX موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً

أسعار لكزس LC الكوبيه 2024 في السعودية

مواصفات لكزس LM الهايبرد 2024 الجديدة.. صور

تعتمد لكزس GX موديل 2024 على منصة GA-F وهي نفس المنصة المستخدمة بـ سيارات تويوتا لاندكروزر LX 600 موديل 2024 .

أسعار لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً

- محرك لكزس GX موديل 2024 :

أسعار لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً

تستمد سيارة لكزس GX موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 649 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي ، وتحتوي علي شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه،  وشاشة لـ نظام الترفيه والمعلومات مقاس 14 بوصه ، وتدعم نظام ابل كار بلاي، و اندرويد اوتو .

- أسعار لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً :

مقصورة لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً

الفئة الأولي من سيارة  لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً  تباع بسعر 240.937 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً  يصل سعرها الي 259.687 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة  لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً تباع بسعر 289.687  ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من  لكزس GX  موديل 2024 جديدة كلياً تباع بسعر يل سعرها الي  304.687 ألف ريال سعودي .

لكزس GX موديل 2024 محرك لكزس GX محرك لكزس GX موديل 2024 أسعار لكزس GX موديل 2024 أسعار لكزس GX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

أسعار فورد فوكاس 2023 الجديدة بالسوق المحلي

سعر ألفاروميو تونالي 2024 بمصر

بحالة جيدة.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

سيارات يابانية جديدة سعرها أقل من مليون جنيه

سيارة فولكس فاجن ID 7 الكهربائية تظهر لأول مرة

سعر سبورتاج 2024 هايبرد بالسعودية .. تفاصيل الـ 3 فئات

شاهد.. رولز رويس كولينان المعدلة

ملابس شتوية خطر على السائق والركاب | تفاصيل

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

الآن.. مدينة تسجل 3 درجات فقط|ماذا يحدث في الطقس خلال الساعات القادمة؟

حزب الله يقصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي

888 مليون جنيه إيرادات.. الإنتاج الإعلامي تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024

بلد المسيح بدون احتفالات الميلاد| قرار تاريخي صادم لزوار بيت لحم.. و"عيسى" وسط الصخور كأطفال غزة

برلمانية تكشف عن كلمة السر في خفض سعر البصل بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ