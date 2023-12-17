لكزس GX موديل 2024 تباع بهذه الأسعار في السعودية.. صور

أعلنت شركة لكزس رسمياً عن أسعار طرازها الجديد لكزس GX موديل 2024 بالمملكة العربية السعودية ، وتنتمي لكزس GX موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
تعتمد لكزس GX موديل 2024 على منصة GA-F وهي نفس المنصة المستخدمة بـ سيارات تويوتا لاندكروزر LX 600 موديل 2024 .
- محرك لكزس GX موديل 2024 :
تستمد سيارة لكزس GX موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 649 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي ، وتحتوي علي شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة لـ نظام الترفيه والمعلومات مقاس 14 بوصه ، وتدعم نظام ابل كار بلاي، و اندرويد اوتو .
- أسعار لكزس GX موديل 2024 جديدة كلياً :
الفئة الأولي من سيارة لكزس GX موديل 2024 جديدة كلياً تباع بسعر 240.937 ألف ريال سعودي .
الفئة الثانية من سيارة لكزس GX موديل 2024 جديدة كلياً يصل سعرها الي 259.687 ألف ريال سعودي .
الفئة الثالثة من سيارة لكزس GX موديل 2024 جديدة كلياً تباع بسعر 289.687 ألف ريال سعودي .
الفئة الرابعة من لكزس GX موديل 2024 جديدة كلياً تباع بسعر يل سعرها الي 304.687 ألف ريال سعودي .