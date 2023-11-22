أسعار لكزس LC الكوبيه 2024 في السعودية

كشفت شركة لكزس عن سياراتها الجديدة لكزس LC موديل 2024 ، وتنتمي LC لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة ، وتظهر لكزس الكوبيه الجديدة بتصميم أنيق وأداء متميز ، وتأتي لكزس LC في المملكة العربية السعودية بفئتين فقط مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

لكزس LC الكوبيه موديل 2024

- أبعاد لكزس LC الكوبيه موديل 2024

لكزس LC الكوبيه موديل 2024

تأتي سيارة لكزس LC موديل 2024 داخل سوق السيارات بالسعودية بطول 4770 مم، وعرض 1920 مم، وارتفاع 1.345 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2870 مم.

- محرك لكزس LC موديل 2024

لكزس LC الكوبيه موديل 2024

تحصل سيارة لكزس LC موديل 2024 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 5000 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 470 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 540 نيوتن/متر، وتحتاج الي 9.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 270 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية .

- مواصفات لكزس LC موديل 2024 الكوبيه

لكزس LC الكوبيه موديل 2024

تحتوي سيارة لكزس LC الكوبيه موديل 2024 علي العديد من المميزات المتطورة منها، شبكة عريضة باللون الأسود يتخللها الكروم اللامع، ومصابيح أمامية LED ، وخاصية التحكم التلقائي بالإضاءة ، و أنوار جانبية LED لعلامة لكزس الترحيبية، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وجنوط رياضية مقاس 21 بوصة، وبها مقاعد جلد فاخرة، وكونسول وسطي، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوت محيط Mark Levinson مكون من 13 سماعة، ومنفذ 12 فولت، ومنفذ USB-C ، ومنفذ USB-A.

لكزس LC الكوبيه موديل 2024



بالإضافة الي أن سيارة لكزس LC الكوبيه تحتوي علي نظام النقاط العمياء، ونظام التنبيه عند القيادة للخلف، ومثبت السرعة النشط، ونظام الحماية ما قبل الاصطدام، وحساسات التنبيه عند الخروج عن المسار، ونظام البقاء على المسار، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة .

- أسعار لكزس LC موديل 2024 الكوبيه بالسعودية

لكزس LC الكوبيه موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة لكزس LC الكوبيه موديل 2024 تباع بسعر 465 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة لكزس LC الكوبيه موديل 2024 تباع بسعر 504 آلاف ريال سعودي.