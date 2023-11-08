سعر لكزس LS المحدثة 2024 بالسعودية

كشفت شركة السيارات اليابانية لكزس عن سياراتها الجديدة المحدثة لكزس LS موديل 2024، وتنتمي لكزس LS الي فئة السيارات السيدان ، وقد حصلت لكزس LS علي تحديثات تقنية جديدة .

لكزس LS موديل 2024 المحدثة

- مواصفات لكزس LS وديل 2024 المحدثة :

تحتوي سيارة لكزس LS موديل 2024 علي الكثير من المميزات منها ، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة عرض معلومات على الزجاج " هيد اب ديسبلاي " ، ونظام اتصال رقمي للمفتاح ، وبها شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام تنبيه التصادم الأمامي ، ونظام الفرامل الأوتوماتيك للطوارئ ، ونظام التحكم في السرعة ، ونظام التحذير من الخروج عن المسار ، ونظام التعرف على شواخص المرور.

مقصورة لكزس LS موديل 2024 المحدثة

بالإضافة الي احتواء لكزس LS موديل 2024 علي نظام Safety System+ 2.5 الخاصة من لكزس ، وبها نظام المساعدة في القيادة Lexus Teammate .

- محرك لكزس LS موديل 2024 :

لكزس LS موديل 2024 المحدثة

تستمد سيارة لكزس LS موديل 2024 قوتها من محر 6 سلندر سعه 3500 سي سي توين تيربو، ينتج قوة 416 حصان، وعزم دوران 601 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .

- أسعار لكزس LS موديل 2024 بالسعودية :

لكزس LS موديل 2024 المحدثة

الفئة الأولي من سيارة لكزس LS موديل 2024 تباع بسعر 302.568 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LS موديل 2024 تباع بسعر 314.756 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LS موديل 2024 تباع بسعر 318.093 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس LS موديل 2024 تباع بسعر 327.281 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لكزس LS موديل 2024 تباع بسعر 433.350 ألف ريال سعودي .