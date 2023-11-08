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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لكزس LS المحدثة 2024 بالسعودية

لكزس LS موديل 2024
لكزس LS موديل 2024 المحدثة

كشفت شركة السيارات اليابانية لكزس عن سياراتها الجديدة المحدثة لكزس LS موديل 2024،  وتنتمي لكزس LS  الي فئة السيارات السيدان ، وقد حصلت لكزس LS علي تحديثات تقنية جديدة .

 لكزس LS موديل 2024 المحدثة 

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- مواصفات لكزس LS وديل 2024 المحدثة :

تحتوي سيارة  لكزس LS موديل 2024 علي الكثير من المميزات منها ، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة عرض معلومات على الزجاج " هيد اب ديسبلاي " ، ونظام اتصال رقمي للمفتاح ، وبها شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام تنبيه التصادم الأمامي ، ونظام الفرامل الأوتوماتيك للطوارئ ، ونظام التحكم في السرعة ، ونظام التحذير من الخروج عن المسار ، ونظام التعرف على شواخص المرور.

مقصورة  لكزس LS موديل 2024 المحدثة 

بالإضافة الي احتواء  لكزس LS موديل 2024 علي  نظام Safety System+ 2.5 الخاصة من لكزس ، وبها نظام المساعدة في القيادة Lexus Teammate  .

- محرك لكزس LS موديل 2024 :

 لكزس LS موديل 2024 المحدثة 

تستمد سيارة لكزس LS موديل 2024 قوتها من محر 6 سلندر سعه 3500 سي سي توين تيربو، ينتج قوة 416 حصان، وعزم دوران 601 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات .

- أسعار لكزس LS موديل 2024 بالسعودية :

 لكزس LS موديل 2024 المحدثة 

الفئة الأولي من سيارة لكزس LS موديل 2024  تباع بسعر  302.568 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LS موديل 2024  تباع بسعر 314.756 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LS موديل 2024  تباع بسعر  318.093 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس LS موديل 2024  تباع بسعر  327.281 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لكزس LS موديل 2024 تباع بسعر  433.350 ألف ريال سعودي .

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