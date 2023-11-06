بقوة 349 حصانا .. لكزس تقدم GX 550 Overtrail+ الجديدة |صور

تواصل شركة لكزس من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة GX 550 Overtrail+، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات المميزة، بالاضافة إلى مجموعة من القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

القدرات الفنية للسيارة لكزس GX 550 Overtrail+

لكزس GX 550 Overtrail+

تستمد لكزس GX 550 Overtrail+ قوتها من محرك "تيربو" مزدوج، سعة 3.4 لتر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 349 حصانا، و649 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 10 نقلات.

لكزس GX 550 Overtrail+

وترتكز السيارة لكزس GX 550 Overtrail+ جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، مدعومة باطارات 33 بوصة، وعجلات 18 بوصة، مع نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، وواجهة أمامية تضم اضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

لكزس GX 550 Overtrail+

وتحتوي السيارة لكزس GX 550 Overtrail+ على حامل سقف Prinsu، وتصميم خارجي انيق ينتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية، مع مفهوم رباعي الابواب وسعة تخزين خلفية، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، ومقصورة تضم شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع نظام صوتي ترفيهي.

لكزس GX 550 Overtrail+

وتظهر السيارة لكزس GX 550 Overtrail+ بمجموعة من مستشعرات الحركة الامامية والخلفية، وكاميرا لسهولة المتابعة، بالاضافة إلى عتبات جانبية رياضية، ومرايات كهربائية التحكم، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وانظمة الحماية والتي تتضمن وسائل المكابح عالية الاداء، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية AIRBAGS.