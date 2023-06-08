نشرت لكزس صورة تشويقية أخرى لطراز TX القادم، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أمريكية الصنع تهدف إلى التنافس مع السيارات الألمانية، هذه المرة ، نلقي نظرة أفضل على الواجهة الأمامية لـ TX التي تتميز بتصميم محدث للشبكة الأمامية.

لكزس تقدم TX موديل 2024 عبر إعلان تشويقي جديد

في السابق، قدمت لكزس لمحة عن المقصورة الداخلية، حيث عرضت ترتيب جلوس من ثلاثة صفوف فيما يبدو أنه تخطيط 2 + 2 + 2 ، بالإضافة إلى بطاقات لوحة الأبواب المميزة على غرار لكزس وجزء من لوحة القيادة، وأكدت الشركة أيضًا أن الكشف الرسمي سيحدث في 8 يونيو.

لكزس تقدم TX موديل 2024 عبر إعلان تشويقي جديد

تم اقتصاص صورة المظهر الخارجي بإحكام في النصف الخلفي من سيارة الدفع الرباعي الجديدة ولا تُظهر سوى الباب الخلفي والعمود C، هناك ما يكفي من التفاصيل الواردة في الصورة لتأكيد أنه سيتم توأمة TX مع تويوتا جراند هايلاندر الجديدة، كما اقترحت التقارير المبكرة ، لكنها تُظهر أيضًا أن التحويل من تويوتا إلى لكزس سيتضمن أكثر من تبديل الشارات وإضافة بعض الإضافات.

على الرغم من أن الباب الخلفي ومقبض الباب يبدوان متماثلين في كلتا السيارتين ، إلا أن فتحة النافذة الخلفية للربع الخلفي مختلفة قليلاً في TX وتلتف المصابيح الخلفية لسيارة لكزس SUV حول الزاوية ، مما يؤدي إلى قطع أعمق في اللوحة الربعية.

لكزس تقدم TX موديل 2024 عبر إعلان تشويقي جديد

تقدم تويوتا ثلاثة خيارات لمجموعة نقل الحركة: محرك بقوة 265 حصان (269 حصانًا) رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر ، ومحرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 245 حصانًا (248 حصانًا) ، ومتوفر إما بالدفع الأمامي أو الدفع الرباعي ، و 362 حصان (367 حصان) 2.4 لتر توربو رباعي الأسطوانات الذي تم رفعه من لكزس RX ويأتي حصريًا مع نظام الدفع الرباعي.

على عكس لكزس GX و LX الأكبر ، اللذان يتميز كلاهما ببنية تقليدية للجسم على الإطار، فإن TX عبارة عن سيارة SUV أحادية الهيكل تستخدم منصة TNGA-K من تويوتا ، وهو أمر من شأنه أن يمنحها فرصة أفضل لمطابقة ديناميكيات القيادة الخاصة بجسم واحد آخر 3 صفوف من العروض مثل BMW X5 و X7.