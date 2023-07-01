سعر لكزس ES موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة لكزس اليابانية عن سياراتها الجديدة لكزس ES موديل 2024 ، وذلك بعد أن خضعت لكزس ES علي الكثير من التجديدات التكنولوجية ، وزودت أيضا بـ جنوط جديدة ، وتنتمي لكزس ES الجديدة الي فئة السيارات السيدان، كما أن لكزس ES لم تزود بالكثير من التحديثات البصرية أو الميكانيكية .

لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

- محرك لكزس ES الجديدة

مقصورة لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

تستمد سيارة لكزس ES الجديدة قوتها من محرك سعة 3500 سي سي ، ينتج قوة 302 حصان، وعزم أقصي 362 نيوتن/متر، أو محرك سعة 2500 سي سي ، أو محرك بنزين سعة 2500 سي سي .

- مواصفات لكزس ES التكنلوجية

مميزات لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، نظام التحذير ما قبل الاصطدام، ونظام اكتشاف المشاة والسيارات القادمة عند الانعطاف والفرملة ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ، ونظام المحافظة على المسار، ونظام الملاحة السحابي ، والاتصال المزدوج للهاتف الذكي عبر البلوتوث ، والارتباط اللاسلكي بأنظمة ابل كار بلاي و Sirius XM .

تحتوي سيارة لكزس ES الجديدة أيضا علي شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض أمامية علي الزجاج، وإمكانية الدخول بدون مفتاح .

- سعر لكزس ES السيدان الجديدة

لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

تبدأ أسعار سيارة لكزس ES السيدان الجديدة موديل 2024 في السعودية من 161.962 ألف ريال سعودي ، وترتفع لتصل الي 200 ألف ريال سعودي .