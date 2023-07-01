عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لكزس ES موديل 2024 بالسعودية

لكزس ES السيدان
لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

كشفت شركة لكزس اليابانية عن سياراتها الجديدة  لكزس ES  موديل 2024 ، وذلك بعد أن خضعت  لكزس ES علي الكثير من التجديدات التكنولوجية ، وزودت أيضا بـ جنوط  جديدة ، وتنتمي لكزس ES  الجديدة الي فئة السيارات السيدان، كما أن لكزس ES لم تزود بالكثير من التحديثات البصرية أو الميكانيكية .

 لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

- محرك لكزس ES الجديدة

مقصورة  لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

تستمد سيارة لكزس ES الجديدة قوتها من محرك سعة 3500 سي سي ، ينتج قوة 302 حصان، وعزم أقصي 362 نيوتن/متر، أو محرك سعة 2500 سي سي ، أو محرك بنزين سعة 2500 سي سي .

- مواصفات لكزس ES التكنلوجية

مميزات  لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها،  نظام التحذير ما قبل الاصطدام، ونظام اكتشاف المشاة والسيارات القادمة عند الانعطاف والفرملة ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ، ونظام المحافظة على المسار، ونظام الملاحة السحابي ، والاتصال المزدوج للهاتف الذكي عبر البلوتوث ، والارتباط اللاسلكي بأنظمة ابل كار بلاي و Sirius XM .

تحتوي سيارة لكزس ES الجديدة أيضا علي شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض أمامية علي الزجاج، وإمكانية الدخول بدون مفتاح .

- سعر لكزس ES السيدان الجديدة 

 لكزس ES السيدان موديل 2024 الجديدة

تبدأ أسعار سيارة لكزس ES السيدان الجديدة موديل 2024 في السعودية من 161.962 ألف ريال سعودي ، وترتفع لتصل الي 200 ألف ريال سعودي .

لكزس ES الجديدة لكزس ES لكزس سعر لكزس ES 2024 أسعار لكزس ES 2024 السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

موضوعات متعلقة

للبيع في العيد| سيارات شبابية تبدأ من 75 ألف جنيه

بوضعية قيادة ذاتية .. شاهد| أول سيارة كهربائية من بنتلي

شاهد| أقوى بي إم دبليو X1 M35i بـ تاريخ الشركة

أسعار شيفروليه سلفرادو الكهربائية الجديدة كليًا | صور

جيتور X90 موديل 2024 بتكنولوجيا متطورة | صور

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

مميزات هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت| صور

مواصفات وسعر مرسيدس AMG S 63 E الفارهة | شاهد

ترشيحاتنا

جريمة ضد الإنسانية .. ملك هولندا يعتذر للعالم عن ممارسة بلاده للعبودية

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

النصر يحسم موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام الزمالك

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

إنقاذ الوطن.. المصريون يُجيبون عن تساؤل: «ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو؟»|فيديو

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| تحذير من شرب الماء بعد تناول البطيخ.. صور لخطيبة حفيد عادل إمام تثير الجدل.. سعر صادم لفستان إليسا

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ