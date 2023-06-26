سعر لكزس ES موديل 2023 في السعودية |صور

تقدم شركة لكزس الكثير من السيارات القوية داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب تصميمها الخارجي، أو قدراتها الفنية والتقنية، ومنها النسخة لكزس ES موديل 2023 صاحبة المظهر العصري المميز، حيث تتمتع بمقدمة تتسم بالشراسة، مع جنوط رياضية، وتصميم خارجي انيق، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

لكزس ES موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة لكزس ES موديل 2023

تأتي السيارة لكزس ES موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، حيث يتمكن من انتاج 204 حصانا، وعزم دوران 243 نيوتن/متر، إضافة إلى محرك هايبرد يربط بين محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي وآخر كهربائي، حيث يتمكنوا من انتاج قوة إجمالية قدرها 214 حصانا، وعزم دوران 221 نيوتن/متر.

لكزس ES موديل 2023

كما تضم السيارة لكزسES موديل 2023 محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، سعة 3500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 300 حصانا، بالاضافة إلى 356 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، جميعهم مقترن بنواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، بالاضافة إلى اعتماد السيارة على باقة من وسائل التحكم والرفاهية.

لكزس ES موديل 2023

اسعار السيارة لكزس ES موديل 2023 في السعودية

يبلغ سعر السيارة لكزس ES250 اليجانت نحو 190,440 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة لكزس ES300h هايبرد نحو 195,822 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة لكزس ES300h هايبرد بلس نحو 237,636 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة لكزس اي اس 250 اكسلانس بلس 243,363 ريال سعودي.

يبلغ سعر لكزس ES350 Elite نحو 249,343 ريال سعودي.

يبلغ سعر ES300h هايبرد اكسكيوتيف نحو 263,442 ريال سعودي.

يبلغ سعر ES350 Exclusive نحو 272,527 ريال سعودي.

يبلغ سعر لكزس ES350 F Sport نحو 263,902 ريال سعودي.