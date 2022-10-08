لكزس IS موديل 2022.. موصفات أفخم سيدان يابانية في السعودية | صور

يضم السوق السعودي مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الفاخرة، وتعتبر السيارات اليابانية من ضمن أكثرها شهرة ومبيعاً، ويأتي على رأسها سيارات العلامة التجارية لكزس، الزراع الفاخر للشركة الأم تويوتا.

لكزس IS موديل 2022

وتتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 في السوق السعودي بتصميم عصري أنيق، ومظهر ديناميكي، ومستوى عالي من الراحة والفخامة، فضلًا عن العديد من أنظمة الأمان ومزايا السلامة.

لكزس IS موديل 2022

مواصفات السيارة لكزس IS موديل 2022

تتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 بخيارين من المحركات، يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 241 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، موجه بنظام دفع خلفي.

ويأتي المحرك الثاني بـ 6 أسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، يضخ قوة كبيرة تصل الى 311 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

لكزس IS موديل 2022

تتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 من الداخل بعدد كبير من التقنيات الفاخرة، مثل لوحة عدادات محدثة، وشاشة لمس قياس 10.3 إنش تدعم نظامي ابل كار بلاي واندرويد اوتو بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر من نوع Mark Levinson مع 17 سماعة بقوة 1800 واط ، وجاءت المقاعد مكسوة بالجلد الناعم مع ميزة تهوية المقاعد وحصلت المقصورة على مقود مكسو بالجلد وتزيينات خشبية فاخرة .

لكزس IS موديل 2022

أسعار السيارة لكزس IS موديل 2022 في السعودية

لكزس IS موديل 2022 الفئة الأولى IS 300 AA Elegant بسعر 181,125 ريال.

لكزس IS موديل 2022 الفئة الثانية IS 300 BB Excellence بسعر 203,320 ريال.

لكزس IS موديل 2022 الفئة الثالثة IS 350 CC Elite بسعر 210,450 ريال .

لكزس IS موديل 2022 الفئة الرابعة IS 350 F Sport بسعر 240,350 ريال.