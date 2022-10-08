عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس IS موديل 2022.. موصفات أفخم سيدان يابانية في السعودية | صور

صدى البلد

يضم السوق السعودي مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الفاخرة، وتعتبر السيارات اليابانية من ضمن أكثرها شهرة ومبيعاً، ويأتي على رأسها سيارات العلامة التجارية لكزس، الزراع الفاخر للشركة الأم تويوتا.

مواصفات استثنائية.. أفضل 5 سيارات كروس أوفر في العالم | صور

للبنات .. أشهر 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر | صور

لكزس IS موديل 2022

وتتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 في السوق السعودي بتصميم عصري أنيق، ومظهر ديناميكي، ومستوى عالي من الراحة والفخامة، فضلًا عن العديد من أنظمة الأمان ومزايا السلامة.

لكزس IS موديل 2022

مواصفات السيارة لكزس IS موديل 2022

تتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 بخيارين من المحركات، يأتي المحرك الأول رباعي  الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 241 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، موجه بنظام دفع خلفي.

ويأتي المحرك الثاني بـ 6 أسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، يضخ قوة كبيرة تصل الى 311 حصان، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

لكزس IS موديل 2022

تتوفر السيارة لكزس IS موديل 2022 من الداخل بعدد كبير من التقنيات الفاخرة، مثل لوحة عدادات محدثة، وشاشة لمس قياس 10.3 إنش تدعم نظامي ابل كار بلاي واندرويد اوتو بالإضافة إلى نظام صوتي فاخر من نوع Mark Levinson مع 17 سماعة بقوة 1800 واط ، وجاءت المقاعد مكسوة بالجلد الناعم مع ميزة تهوية المقاعد وحصلت المقصورة على مقود مكسو بالجلد وتزيينات خشبية فاخرة .

لكزس IS موديل 2022

أسعار السيارة لكزس IS موديل 2022 في السعودية

لكزس IS موديل 2022 الفئة الأولى IS 300 AA Elegant بسعر 181,125 ريال.

لكزس IS موديل 2022 الفئة الثانية IS 300 BB Excellence بسعر 203,320 ريال.

لكزس IS موديل 2022 الفئة الثالثة IS 350 CC Elite بسعر 210,450 ريال .

لكزس IS موديل 2022 الفئة الرابعة IS 350 F Sport بسعر 240,350 ريال.

آبل كار بلاي لكزس IS موديل 2022 تويوتا سيدان السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

جنرال موتورز تخسر 103 ملايين دولار بسبب عيوب المحركات | تفاصيل

للبنات .. أشهر 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر | صور

تبدأ بـ 14 ألف ريال.. تويوتا كورولا مستعملة في السعودية | تفاصيل

إنجاز غير مسبوق.. تسلا تحتفل ببناء 10 آلاف شاحن فائق السرعة| تفاصيل

مواصفات استثنائية.. أفضل 5 سيارات كروس أوفر في العالم | صور

الميكانيكي بيقولك.. كيف تحافظ على فيتيس سيارتك من التلف

جي إم سي يوكون.. سعر ومواصفات الـSUV الفاخرة في السعودية| صور

الوداع الأخير.. فورد GT تظهر بنسخة استثنائية | صور

ترشيحاتنا

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع أحمد رفعت

حميد الشاعري: اتجوزت 5 مرات وتامر حسني طموح وذكي ومفيش خلاف مع حلمي بكر

شاهد.. انهيار جزء من جسر القرم للسيارات ومخاوف من تدمير خط السكك الحديدية

ماذا حدث لإبليس يوم ميلاد النبي محمد وعيسى؟ معجزة إلهية لايعرفها كثير

الصحة: علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن خلال عام

آخر فرصة.. غلق تقليل الاغتراب اليوم السبت الثالثة عصرًا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

بفستان لافت .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ