السعودية: نتضامن مع قطر بعد استهداف ناقلة الغاز المايده في الخليج

أعلنت المملكة العربية السعودية تضامنها الكامل مع دولة قطر، عقب استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده» التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة رفضها لجميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت الرياض على تضامنها مع الدوحة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية ناقلاتها البحرية وضمان سلامة تجارتها الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي.

كانت شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» قد أعلنت تعرض الناقلة «المايده» للاستهداف بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء الجمعة 30 أكتوبر.

وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وعدم حدوث أي تأثير على البيئة، مشيرة إلى أن السفينة لا تزال في وضع آمن وقادرة على مواصلة العمل، فيما يجري تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

من جانبها، أدانت قطر الهجوم، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعلنة بدء التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

يأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، بما يثير مخاوف بشأن سلامة الممرات البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.