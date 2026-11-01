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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف من حرب جديدة.. معلومات إسرائيلية عن استعدادات لاحتلال مدن جنوب لبنان

تصعيد اسرائيلي
تصعيد اسرائيلي
ملك ريان

تتصاعد المخاوف في لبنان من احتمال اندلاع حرب جديدة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وظهور معلومات عن استعدادات عسكرية إسرائيلية لتوسيع العمليات داخل الأراضي اللبنانية.

وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن استعدادات للجيش الإسرائيلي لاحتمال احتلال ثلاث مدن رئيسية في جنوب لبنان، هي صور وصيدا والنبطية، في حال استئناف الحرب مع إيران وانخراط «حزب الله» في المواجهة.

وبحسب التقرير، تدرس إسرائيل سيناريو فتح جبهات متعددة في وقت واحد، مع الاستعداد لاستخدام قوة نارية مكثفة، وإعادة تأهيل الفرقة المدرعة السابعة لتكون جاهزة للتحرك مجدداً داخل لبنان.

كما أشارت المعلومات إلى احتمالات توسيع الضربات لتشمل مناطق واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب فرض حصار بحري على مرفأي بيروت وطرابلس، واستهداف المدن الساحلية.

وفي المقابل، أعربت مصادر وزارية لبنانية عن قلقها من جدية التهديدات الإسرائيلية، محذرة من أن البلاد قد تواجه تصعيداً واسعاً إذا انخرط «حزب الله» مجدداً في أي مواجهة إقليمية.

وتتزامن هذه التطورات مع دعوات داخلية لتجنيب لبنان حرباً جديدة، إذ شدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وعلى الأرض، تواصل إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وعودة موجات النزوح والدمار.

لبنان اسرائيل حزب الله جنوب لبنان التصعيد العسكري

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