لكزس TX 2024 الجديدة كليًا بقدرات فنية عالية الأداء .. صور

تواصل شركة لكزس من تألقها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن ظهرت صور جديدة لأحدث إصداراتها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وهي السيارة صاحبة اللقب "TX" موديل 2024، والتي تأتي بعدة خيارات فنية، إلى جانب ثلاثة صفوف من المقاعد.

لكزس TX 2024

امتلكت السيارة لكزس TX 2024 تصميم خارجي عملاق يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، بينما ارتكزت على جنوط رياضية قياسها 20 بوصة، بالإضافة إلى جنوط اختيارية قياسها 22 بوصة، مع توافرها بعدة خيارات تتعلق باللون الخارجي ومنها، Incognito ، و Celestial Silver Metallic، وCloudburst Gray ، و Wind Chill Pearl ، و Caviar ، و Matador Red Mica ، و Nightfall Mica.

لكزس TX 2024

وتتمتع السيارة لكزس TX 2024 بنظام صوتي اختياري مكون من 21 مكبر طراز Mark Levinson، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقصورة رحبة تضم 3 صفوف.

لكزس TX 2024

القدرات الفنية للسيارة لكزس TX 2024

تحتوي السيارة لكزس TX 2024 على محرك سداسي الأسطوانات V6، سعة 3500 سي سي، مقترن بمحرك كهربائي، مع قوة إجمالية بلغت 406 حصانا، للفئة TX550h+ هايبرد، بينما جاءت الفئة TX 500h هايبرد بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي، بقوة 366 حصانا، وعزم دورن 555 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

لكزس TX 2024

وجاءت الفئة القياسية من السيارة لكزس TX 2024 وهي "TX 350"، بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2400 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 275 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.