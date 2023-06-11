بقوة 349 حصانا .. لكزس GX 2024 الجديدة تظهر رسميًا |صور

تواصل شركة لكزس من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشفت عن الجيل الثالث من النسخة GX 2024، والتي ظهرت باطلالة خارجية رياضية، حيث تنضم إلى فئة الـ SUV، مع مجموعة من التجهيزات الجديدة كليًا.

بقوة 349 حصانا .. لكزس GX 2024 الجديدة تظهر رسميًا

السيارة لكزس GX 2024

تأتي السيارة لكزس GX 2024 بنظام التوجيه الإلكتروني، بالاضافة إلى نظام تعليق أمامي مزدوج، إلى جانب اعتمادها خارجيًا على جنوط رياضية انيقة قياسها 18 انش واطارات 33 انش، وشبكة أمامية باللون الاسود ذات فتحات متعددة المقاطع بشكل عرضي، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح امامية تتسم بالشراسة.

السيارة لكزس GX 2024

تعتمد السيارة لكزس GX 2024 الجديدة على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3400 سي سي "مزدوج التيربو"، يستطيع ضخ قوة إجمالية بلغت 349 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 649 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات.

السيارة لكزس GX 2024

ويمكن للسيارة لكزس GX 2024 الجديدة سحب حمولة يصل وزنها إلى 3.629 كيلوجرام، بينما تتوافر السيارة بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، إلى جانب توافرها ايضا عبر 6 فئات وهم Premium ، و Premium+ ، و Luxury ، و Luxury+ ، و Overtrail و Overtrail+.

السيارة لكزس GX 2024

وتضم السيارة لكزس GX 2024 مجموعة من التجهيزات منها، شاشة لنظام الترفيه و المعلومات مقاس 14 إنش، ومجموعة عدادات رقمية عبر شاشة قياسها 12.3 إنش، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تشغيل المحرك، وباقة من التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية.