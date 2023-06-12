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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. لكزس تطلق GX موديل 2024 الجديدة

السيارة لكزس GX موديل
السيارة لكزس GX موديل 2024

أعلنت لكزس عن الجيل الثالث من GX موديل 2024 ، من خلال الكشف عنه ليحل محل الجيل الحالي الذي يعود إلى الظهور الأول لعام 2010 .

السيارة لكزس GX موديل 2024

وأوضحت لكزس خلال بيان لها ، ان لكزس GX موديل 2024 تتميز بمظهر أكثر حزماً من الطراز السابق، وهناك المزيد من التقنيات الحديثة أيضًا، وسيبدأ بيع سيارات الدفع الرباعي الجديدة في أوائل عام 2024 .

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وتظهر لكزس GX موديل 2024، بمنصة GA-F ذات الهيكل على الإطار الموجود أيضًا أسفل LX 600، ويتميز بتعليق أمامي مزدوج الترقوة وإعداد متعدد الوصلات في الخلف، يعتمد الطراز الجديد على نظام التوجيه الإلكتروني، والذي تدعي لكزس أنه يوفر إحساسًا متزايدًا بالتوجيه على الطرق الوعرة والوعرة، يعد التعليق المتغير المتكيف مع المخمدات النشطة أحد الخيارات.

السيارة لكزس GX موديل 2024

وتستمد السيارة لكزس GX موديل 2024 ، بمحرك GX 550 الذي يأتي بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر ينتج 349 حصانًا، ويتم توصيله بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، يسمح هذا الإعداد بسحب يصل إلى 3,600 كجم، ويشتمل نظام الدفع القياسي في GX على دفع رباعي بدوام كامل وترس تفاضلي مركزي قابل للقفل ومحدود الانزلاق من Torsen، تنتقل علبة النقل التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا بين 4WD-High و4WD-Low أسرع من الطراز السابق، وستتوفر مجموعة نقل الحركة الهجينة لسيارة GX لاحقًا.

مع زجاج أمامي أكثر استقامة، ويتميز الجزء الخلفي بزجاج يفتح بشكل منفصل ومستشعر ركلة للفتح التلقائي، وستتوفر بستة فئات وهي Premium وPremium + وLuxury وLuxury + وOvertrail وOvertrail +، والأخيران ليسا إصدارات مركزة على الطرق الوعرة.

وتضم السيارة السيارة لكزس GX موديل 2024 ، 11 لونًا خارجيًا، وهي Eminent White Pearl، وNebula Gray Pearl، وAtomic Silver، وIncognito، وCaviar، وNori Green Pearl، وNightfall Mica، وتتوفر Overtrail وOvertrail + في مجموعات ثنائية اللون مع سقف وجسم أسودان باللون الفضي الذري، أو Incognito، أو Nori Green Pearl، أو Earth.

 

تأتي Overtrail مع لمسات سوداء على الرفارف ولوحة انزلاقية من الألومنيوم، تسير هذه الطرازات على عجلات مقاس 18 بوصة مع إطارات مقاس 33 بوصة، وتتوفر مع ميزة التحكم في الزحف والتحكم في المساعدة على المنحدرات وشاشة ثلاثية الأبعاد متعددة التضاريس، ويوفر نظام التعليق الديناميكي الإلكتروني الحركي مزيدًا من مفاصل العجلات للحصول على أداء أفضل على الطرق الوعرة، وتحصل + Overtrail على مقاعد خاصة مع وظيفة تدليك ووسادة لتمديد الطاقة.

السيارة لكزس GX موديل 2024

وتحتى المقصورة الداخلية للسيارة لكزس GX موديل 2024 ، شاشة أجهزة قياس رقمية بحجم 12.3 بوصة، بينما يحتوي النموذج الحالي على مقاييس تناظرية مع شاشة صغيرة في المنتصف، وتنمو شاشة المعلومات والترفيه إلى 14.0 بوصة، مقابل 10.3 بوصة حاليًا، يدعم بشكل لاسلكي Apple CarPlay وAndroid Auto، وتوجد أقراص للتحكم في درجة الحرارة ومستوى الصوت، وتوجد أزرار تشغيل علبة النقل والتروس التفاضلية خلف ذراع نقل السرعات في الكونسول الوسطي، عرض الرأس هو خيار.

 

وتأتي السيارة لكزس GX موديل 2024 ، في تكوينين للمقاعد، تصميم يتسع لستة ركاب به كراسي منفصلة للصف الثاني، وتصميم من سبعة أشخاص يضع مقعدًا هناك، ويتم تدفئة وتهوية الكراسي الأمامية القياسية، والصف الثاني مزود بالتدفئة كخيار، وفي الداخل، يمزج التنجيد بين الجلد شبه الأنيلين وNuLuxeبألوان الأسود، والرمادي الداكن، والسرج تان، وتحصل طرازات Overtrail على مزيج من الأسود والزيتون أو Chateau and Olive.

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