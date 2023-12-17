بـ 150 ألف جنيه .. سيارات مميزة للبيع |صور

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع، وجاءت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، حيث يبحث المواطنون في ذلك الوقت عن سيارات تساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة الي قضاء احتياجاتهم ومن ضمن هذه السيارات هيونداي النترا ، واوبل فيكترا ، وجيب شيروكي، واسبيرازنا A516، وفيات باليو .

1- هيونداي النترا موديل 1997 الكورية :

سعر هيونداي النترا موديل 1997 الكورية

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 1997 الكورية باللون النبيتي ، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة 7 شهور ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

سعر سيارة هيونداي النترا موديل 1997 الكورية في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- اوبل فيكترا موديل 1994 :

مواصفات اوبل فيكترا موديل 1994

تحصل سيارة اوبل فيكترا موديل 1994 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، وتمكنت اوبل فيكترا من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق السيارات المستعمل 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- جيب شيروكي موديل 1994 دفع رباعي :

أسعار جيب شيروكي موديل 1994 دفع رباعي

تنقل قوة سيارة جيب شيروكي موديل 1994 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 3000 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 499 ألف/كم، ويوجد بها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

تتوافر سيارة جيب شيروكي موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري بسعر 140 الف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- اسبيرانزا A516 موديل 2010 الصينية :

مواصفات اسبيرانزا A516 موديل 2010 الصينية

تمكنت سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2010 الصينية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

تقدم سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2010 الصينية داخل سوق السيارات المصري بسعر 135 الف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

5- فيات باليو الهاتشباك موديل 2006 :

سعر فيات باليو الهاتشباك موديل 2006

تنتمي سيارة فيات باليو موديل 2006 لفئة السيارات الهاتشباك، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأسود، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت باليو الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام ولا يوجد بالسيارة دهانات .

يصل سعر سيارة فيات باليو الهاتشباك موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري الي 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء وقوة محرك السيارة .

