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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات موديل 2023 بسعر السوق أقل من 600 ألف جنيه

سيارات 2023 بسعر
سيارات 2023 بسعر السوق تحت 600 ألف جنيه ..مواصفات وسعر

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من الطرازات الجديدة المعروضة للبيع ومن ضمن هذه السيارات  لادا جرانتا ، ونيسان صنى، وبى واى دى‬ F3 ، وتويوتا رش ، وشيرى اريزو 5 ، وزاد الأقبال علي تلك السيارات بعد ارتفاع سعر الإصدارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات لعدة أزمات طاحنة .

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أبرز السيارات المتواجدة في السوق المصري موديل 2023 وأسعارها

1- شيرى اريزو 5 موديل 2023 الصينية :

مواصفات شيرى اريزو 5 موديل 2023 الصينية

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 620 ألف جنيه .

2- تويوتا رش الـ SUV موديل 2023 :

سعر تويوتا رش الـ SUV موديل 2023

عزم دوران سيارة تويوتا رش موديل 2023 العائلية يصل الي 136 نيوتن/متر، وبها قوة 103 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية.

تأتي سيارة تويوتا رش موديل 2023 العائلية داخل سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه .

3- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

مواصفات بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تستمد سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة بى واى دى‬ F3 الي 50 لتر .

تتوافر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 480 ألف جنيه .

4- نيسان صنى موديل 2023 السيدان :

سعر نيسان صنى موديل 2023 السيدان

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2023 السيدان  تصل الي 108 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 7 لتر من اجل قطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 41 لتر.

تقدم سيارة نيسان صنى موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 464 ألف جنيه .

5- لادا جرانتا موديل 2023 :

مواصفات لادا جرانتا موديل 2023 

تحتاج سيارة لادا جرانتا موديل 2023 الي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

تأتي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 305 ألف جنيه.

اريزو 5 موديل 2023 الصينية رش الـ SUV موديل 2023 F3 موديل 2023 صنى موديل 2023 السيدان لادا جرانتا موديل 2023

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