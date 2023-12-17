سيارات موديل 2023 بسعر السوق أقل من 600 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من الطرازات الجديدة المعروضة للبيع ومن ضمن هذه السيارات لادا جرانتا ، ونيسان صنى، وبى واى دى‬ F3 ، وتويوتا رش ، وشيرى اريزو 5 ، وزاد الأقبال علي تلك السيارات بعد ارتفاع سعر الإصدارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات لعدة أزمات طاحنة .

أبرز السيارات المتواجدة في السوق المصري موديل 2023 وأسعارها

1- شيرى اريزو 5 موديل 2023 الصينية :

مواصفات شيرى اريزو 5 موديل 2023 الصينية

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 620 ألف جنيه .

2- تويوتا رش الـ SUV موديل 2023 :

سعر تويوتا رش الـ SUV موديل 2023

عزم دوران سيارة تويوتا رش موديل 2023 العائلية يصل الي 136 نيوتن/متر، وبها قوة 103 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية.

تأتي سيارة تويوتا رش موديل 2023 العائلية داخل سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه .

3- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

مواصفات بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تستمد سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة بى واى دى‬ F3 الي 50 لتر .

تتوافر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 480 ألف جنيه .

4- نيسان صنى موديل 2023 السيدان :

سعر نيسان صنى موديل 2023 السيدان

قوة سيارة نيسان صنى موديل 2023 السيدان تصل الي 108 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 7 لتر من اجل قطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 41 لتر.

تقدم سيارة نيسان صنى موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 464 ألف جنيه .

5- لادا جرانتا موديل 2023 :

مواصفات لادا جرانتا موديل 2023

تحتاج سيارة لادا جرانتا موديل 2023 الي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

تأتي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 305 ألف جنيه.