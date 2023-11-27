بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتتوافر تلك السيارات بمختلف الفئات والتجهيزات، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تحتوي علي مميزات تكنولوجية متطورة وحديثة ومن ضمن هذه السيارات بي واي دي F3 موديل 2024 الجديدة .

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

- أبعاد بي واي دي F3 موديل 2024 :

تتوافر بي واي دي F3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- وسائل السلامة بـ بي واي دي F3 السيدان :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

زودت بي واي دي F3 السيدان بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

تحصل سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 مانيوال موديل 2024 تباع بسعر 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 أوتوماتيك موديل 2024 تباع بسعر 600 ألف جنيه .