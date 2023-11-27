عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

أسعار بي واي دي F3
أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتتوافر تلك السيارات بمختلف الفئات والتجهيزات، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تحتوي علي مميزات تكنولوجية متطورة وحديثة ومن ضمن هذه السيارات بي واي دي F3 موديل 2024 الجديدة .

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

اركب بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية "كسر زيرو".. بهذا السعر

سعر بي واي دي Bao 5 المخصصة للطرق الوعرة.. صور

- أبعاد بي واي دي F3 موديل 2024 :

تتوافر بي واي دي F3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- وسائل السلامة بـ بي واي دي F3 السيدان :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

زودت بي واي دي F3 السيدان بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

تحصل سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 مانيوال موديل 2024 تباع بسعر 500 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 أوتوماتيك موديل 2024 تباع بسعر 600 ألف جنيه .

 

بى واى دى أبعاد بي واي دي F3 أبعاد بي واي دي F3 موديل 2024 وسائل السلامة بـ بي واي دي وسائل السلامة بـ بى واى دى‬ F3 محرك بي واي دي F3 محرك بي واي دي F3 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

السيسي يبحث مع رئيسة المجر آخر تطورات قطاع غزة

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

بـ 200 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع |اعرف المواصفات

سيارات 2023 لـ جميع الفئات بـ950 ألف جنيه

أسعار مازدا CX90 موديل 2024 بالسعودية

شاهد| مواصفات تيسلا سايبرتراك قبل إطلاقها رسيماً

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

جوليا أرخص سيدان تقدم من الفاروميو 2024 | سعر ومواصفات

لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه

أيولوس A30 Shine تظهر لأول مرة بهذا السعر

ترشيحاتنا

مفاجآت سارة عن الدولار والاستثمارات الخليجية.. مسؤول كبير يكشف

يجب أن يكون ثابتا بالكتابة.. شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون

وداعا لـ أزمة الأدوية| تدخل حكومي وقرار عاجل يُنقذ سوق الدواء.. حكاية مشروع “إسعاف 24”

سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا

التنمية المحلية: تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4مليار جنيه وفرت 1,7مليون فرصة عمل

وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة بشروطنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ