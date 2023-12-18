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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات إم جي 4 XPower الكهربائية

محرك إم جي 4 XPower
محرك إم جي 4 XPower الكهربائية

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 4 XPower الكهربائية ، وتنتمي XPower الي فئة السيارات الكروس أوفر ، وتخرج السيارة قوة تصل الي 435 حصان .

محرك إم جي 4 XPower الكهربائية

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- محرك إم جي 4 XPower الكهربائية :

تحصل سيارة  إم جي 4 XPower الكهربائية علي قوتها من محركين كهربائيين الأول ينتج قوة 231 حصان، والمحرك الثاني 204 حصان وتم تثبيته علي المحاور الأمامية للسيارة ، وتعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي .

محرك إم جي 4 XPower الكهربائية

تقدم سيارة  إم جي 4 XPower الكهربائية بطول 4.29 متر ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4 ثواني ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة .

محرك إم جي 4 XPower الكهربائية

تعتمد سيارة  إم جي 4 XPower الكهربائية على بطارية سعة 64 كيلووات/ ساعة، وذلك يعطيها مدى سير يصل إلى 385 كم /ساعة، ويتم شحن البطارية بتيار متردد بقوة 11 كيلووات كحد أقصى أو بتيار مباشر بقوة 140 كيلووات.

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