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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من مليون جنيه.. أسعار إم جي ZS موديل 2023 في مصر

ام جي ZS موديل 2023
ام جي ZS موديل 2023

تقدم ام جي عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، ومنها النسخة ZS موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وتقدم السيارة في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 899.900 جنيه، حتى 939.990 جنيه للفئة الأخيرة LUXURY.

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ام جي ZS موديل 2023

تعرف على مواصفات واسعار السيارة ام جي ZS موديل 2023

 

تضم السيارة ام جي ZS موديل 2023 مكيف هواء، زجاج كهربائي، سنتر لوك، مرايات جانبية تعمل بشكل كهربائي التحكم، مع نظام صوتي ترفيهي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية للحماية من الصدمات، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP.

ام جي ZS موديل 2023

وتأتي ام جي ZS موديل 2023 بعدد من التجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة مالتي فانكشن، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف مزودة بكاميرا، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح بصمة.

ام جي ZS موديل 2023

وتعتمد السيارة ام جي ZS موديل 2023 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات، 1500 CC، يمكنه انتاج 119 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكي الاداء 4 غيار "دفع أمامي"، وتحتاج السيارة 10.9 ثانية فقط وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ام جي ZS موديل 2023

اسعار ام جي ZS موديل 2023 الرسمية في مصر

 

الفئة الاولى أوتوماتيك ام جي ZS موديل 2023 بسعر 899.990 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ام جي ZS موديل 2023 بسعر 919.990 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك ام جي ZS موديل 2023 بسعر 939.990 الف جنيه.

ام جي تقنية الفيديو ام جي ZS موديل 2023 اسعار السيارة ام جي ZS موديل 2023 اسعار ام جي ZS موديل 2023 الرسمية

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