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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مقارنة بين ام جى ZS وأوبل كروس لاند 2023 .. سعر بيجو E-Rifter الكهربائية الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد  رينو كارديان، وتنتمي كارديان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وستظهر قريباً في سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة .

سوق السيارات المصري يمتلئ بطرازات السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المواطنون عن سيارات عائلية تباع بأسعار في متناول الجميع، وذلك بعد ما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك اثر علي توافر جميع الطرازات لدي الوكلاء والموزعين ومن ضمن هذه السيارات دفسك 330S موديل 2022 ، وتنتمي دفسك 330S الي فئة السيارات العائلية .

أعلنت شركة بيجو الفرنسية عن سياراتها الجديدة بيجو E-Rifter الكهربائية، وتنتمي  E-Rifter الكهربائية الي فئة السيارات الفان ، وتظهر بمقدمة ذات ملامح عصرية.

سوق السيارات المصري يمتلئ بجميع أنواع السيارات التي يبحث عنها المواطنين ويرغبون في شراءها ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل التي أثرت علي توافر السيارات الجديدة وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أطلقت شركة  XPeng Motors  التي تعمل في صناعة السيارات الطائرة خلال معرض China International سيارتها الطائرة  Voyager X2 .

 

 

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