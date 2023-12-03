أرخص سيارة عائلية جديدة في مصر | تفاصيل

سوق السيارات المصري يمتلئ بطرازات السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المواطنون عن سيارات عائلية تباع بأسعار في متناول الجميع، وذلك بعد ما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وذلك اثر علي توافر جميع الطرازات لدي الوكلاء والموزعين ومن ضمن هذه السيارات دفسك 330S موديل 2022 ، وتنتمي دفسك 330S الي فئة السيارات العائلية .

أسعار دفسك 330S موديل 2022

- مواصفات دفسك 330S موديل 2022 :

مواصفات دفسك 330S موديل 2022

تحتوي سيارة دفسك 330S موديل 2022 علي العديد من المميزات منها، زجاج كهربائي، وزجاج ملون ، وريموت كنترول، وكاميرا خلفية ، وشاشة مقاس 7 بوصة ، وبلوتوث ، ومنفذين USB وAUX ، وتكييف ثنائي المناطق، و فرش مقاعد من الجلد ، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تحكم كهربائي بالمرايات الجانبية.

- محرك دفسك 330S العائلية :

مواصفات دفسك 330S موديل 2022

تحصل دفسك 330S موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتخرج قوة 115 حصان .

- أبعاد دفسك 330S موديل 2022 :

مواصفات دفسك 330S موديل 2022

تأتي سيارة دفسك 330S موديل 2022 بطول 4365 مم، وعرض 1720 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2725 .

- أسعار دفسك 330S موديل 2022 :

الفئة الأولي من سيارة دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 590 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 620 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 625 ألف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر 640 ألف جنيه، وتأتي الفئة الخامسة بسعر 645 ألف جنيه .