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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر دفسك 330S الـ SUV بعد الزيادة| صور

أسعار دفسك 330S موديل
أسعار دفسك 330S موديل 2022 الجديدة

أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 مازالت تشهد ارتفاعات ، وذلك يعود إلى عدم استقرار سوق صناعة السيارات الجديدة موديل 2022 وذلك بسبب الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة.

سيارة  دفسك 330S موديل 2022

سعر دفسك 330S العائلية الجديدة بالسوق المحلي

سيارات مستعملة أوتوماتيك من 450 إلى 600 ألف جنيه

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دفسك 330S الـ SUV موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

دفسك 330S موديل 2022

- أبعاد  دفسك 330S الـ SUV

تأتي سيارة  دفسك 330S موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4365 مم، وعرض 1720 مم، وارتفاع 1705 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها إلى 2725 مم.

- محرك  دفسك 330S موديل 2022

مقصورة دفسك 330S موديل 2022

قوة سيارة دفسك 330S الـ SUV تصل الي 115 حصان وعزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال .

- أسعار دفسك 330S العائلية الجديدة

سيارة دفسك 330S موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة  دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 590 ألف جنيه، بدلا من 560 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 620 ألف جنيه، بدلا من 590 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 30 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  دفسك 330S موديل 2022 تباع بسعر 640 ألف جنيه، بدلا من 610 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 30 ألف جنيه .

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