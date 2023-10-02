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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة أوتوماتيك من 450 إلى 600 ألف جنيه

سيارات مستعملة أوتوماتيك
سيارات مستعملة أوتوماتيك من 450 لـ 600 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات المستعملة التي يرغب في شرائها الكثير من المصريين ، ومن ضمنهم فئة الشباب ، وذلك بسبب المميزات التي تتوافر بالسيارات المستعملة ومنها إعادة بيعها بسهولة، وتوافر قطع غيارها ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي لانسر، ومازدا 3، ونيسان سينترا، وهوندا سيفيك، وأوبل استرا.

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إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك يتراوح سعرها من 450 لـ 600 ألف جنيه


1- ميتسوبيشي لانسر موديل 2018


تحتوي ميتسوبيشي لانسر علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الذهبي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت ميتسوبيشي لانسر من قطع مسافة تصل الي 90 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- مازدا 3 اليابانية

تحتوي سيارة مازدا 3 موديل 2015 علي ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 120 ألف /كم، وبها دهانات خارجية ورخصة سارية .

مازدا 3 اليابانية

تباع سيارة مازدا 3 موديل 2015 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أمكانيات السيارة .

3- نيسان سنترا موديل 2018

تنتمي نيسان سنترا الي فئة السيارات السيدان، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 232 ألف/كم، وبها ناقل حكرة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأسود ويصل سعة محرك نيسان سنترا الي 1600 سي سي ، ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

نيسان سنترا موديل 2018

تعرض نيسان سنترا موديل 2018 للبيع بسوق السيارات المستعملة بسعر 530 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- هوندا سيفيك السيدان

تمكنت سيارة  هوندا سيفيك موديل 2008 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، زلا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية .

هوندا سيفيك السيدان

تتواجد سيارة  هوندا سيفيك موديل 2008 داخل سوق المستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وقوتها .

5- أوبل أسترا موديل 2015

تعرض أوبل أسترا موديل 2015 للبيع باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 120 كم/ساعة ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2015

سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2015 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .

الطرازات المستعملة مازدا 3 اليابانية نيسان سنترا موديل 2018 هوندا سيفيك السيدان أوبل أسترا موديل 2015

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