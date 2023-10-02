سيارات مستعملة أوتوماتيك من 450 إلى 600 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات المستعملة التي يرغب في شرائها الكثير من المصريين ، ومن ضمنهم فئة الشباب ، وذلك بسبب المميزات التي تتوافر بالسيارات المستعملة ومنها إعادة بيعها بسهولة، وتوافر قطع غيارها ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي لانسر، ومازدا 3، ونيسان سينترا، وهوندا سيفيك، وأوبل استرا.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك يتراوح سعرها من 450 لـ 600 ألف جنيه



1- ميتسوبيشي لانسر موديل 2018



تحتوي ميتسوبيشي لانسر علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الذهبي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت ميتسوبيشي لانسر من قطع مسافة تصل الي 90 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- مازدا 3 اليابانية

تحتوي سيارة مازدا 3 موديل 2015 علي ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 120 ألف /كم، وبها دهانات خارجية ورخصة سارية .

مازدا 3 اليابانية

تباع سيارة مازدا 3 موديل 2015 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أمكانيات السيارة .

3- نيسان سنترا موديل 2018

تنتمي نيسان سنترا الي فئة السيارات السيدان، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 232 ألف/كم، وبها ناقل حكرة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأسود ويصل سعة محرك نيسان سنترا الي 1600 سي سي ، ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

نيسان سنترا موديل 2018

تعرض نيسان سنترا موديل 2018 للبيع بسوق السيارات المستعملة بسعر 530 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- هوندا سيفيك السيدان

تمكنت سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، زلا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية .

هوندا سيفيك السيدان

تتواجد سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 داخل سوق المستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وقوتها .

5- أوبل أسترا موديل 2015

تعرض أوبل أسترا موديل 2015 للبيع باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 120 كم/ساعة ، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2015

سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2015 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة السيارة .