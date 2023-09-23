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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط

هوندا سيفيك موديل
هوندا سيفيك موديل 1992

يبحث العديد من المشترين عن سيارات اقتصادية مستعملة بأسعار مناسبة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، وتعتبر السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 أحد أبرزها.

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تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

 هوندا سيفيك موديل 1992

مواصفات السيارة هوندا سيفيك موديل 1992

وزودت السيارة هوندا سيفيك موديل 1992 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما جاءت السيارة بتجهيزات تتضمن نوافذ كهربائية، وفتحة سقف، بالإضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي.

 هوندا سيفيك موديل 1992

 

تتسارع السيارة هوندا سيفيك موديل 1992انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 8.7 ، وتتميز بمساحة داخلية واسعة و مريحة جدا خاصة للسائق و الراكب الأمامي.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة هوندا سيفيك موديل 1992نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 هوندا سيفيك موديل 1992

سعر السيارة هوندا سيفيك موديل 1992في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 1992في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

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