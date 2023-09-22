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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبوتاج وتيجوان.. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

صدى البلد

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئة سيارات الكروس أوفر الرياضية، ومن أشهرها بيجو 5008 ، و فولكس فاجن تيجوان ، و سكودا كودياك، وسيات اتيكا ، وسيات تاراكو.

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بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 نحو 219 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، مع متوسط استهلاك من الوقد يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

 

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيها     

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيها       

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,869,990 جنيها    

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتوفر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المصري بفئة واحدة R-LINE فقط ويبلغ سعرها 1,750,000 جنيه .

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل  السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

سيات اتيكا

سيات اتيكا موديل 2023

تتوفر السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

 

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الأولى EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,675,000 جنيه  

كيا سبورتاج 

كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

الأسعار الرسمية لسيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1,169,900 جنيه

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1,279,900 جنيه

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1,559,900 جنيه

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1,639,900 جنيه

الكروس اوفر SUV فولكس فاجن تيجوان سكودا كودياك سيات أتيكا كيا سبورتاج

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