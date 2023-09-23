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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل سعر لـ دايو ليجانزا في السوق المصري

دايو ليجانزا
دايو ليجانزا

ظهرت السيارة دايو ليجانزا للمرة الأولى عام 1997 واستمر إنتاجها حتي عام 2002 ولكن استمر تصنيع دايو ليجانزا في مصر حتي عام 2008 تقريبا .

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وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار. 

دايو ليجانزا 

مواصفات السيارة دايو ليجانزا موديل 2001

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2001 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي.

 

ويبلغ معدل استهلاك السيارة دايو ليجانزا موديل 2001 حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن).

 

وتتسارع السيارة دايو ليجانزا موديل 2001 من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

دايو ليجانزا 

أسعار السيارة دايو ليجانزا موديل 2001 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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