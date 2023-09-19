اختبار السلامة لـ مازدا CX-90 اليابانية| فيديو

تمكنت سيارة مازدا CX-90 التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، علي الحصول علي أعلى تصنيف للأمان والسلامة Top Safety Pick+ من معهد IIHS للتأمين والسلامة على الطرق السريعة .

اختبار السلامة لـ مازدا CX-90 اليابانية

اختبار السلامة لـ مازدا CX-90 اليابانية

وحصلت سيارة مازدا CX-90 علي ذلك التصنيف بسبب احتوائها علي أنظمة منع اصطدام أمامية، وبفضل أدائها القوي في الاختبارات الليلية، المصابيح الأمامية فشلت في التقييم، لكن العديد من تكوينات مازدا CX-90 حصلت على درجات جيدة و مقبول .

اختبار السلامة لـ مازدا CX-90 اليابانية

تم تحديث معايير اختبارات التصادم وتم إضافة اختبار تصادم جانبي أكثر قوة، وأدت هذه الخطوة إلى إخراج العديد من النماذج التي تم منحها سابقًا تصنيف في الاختبار .

وتعتبر مازدا CX-90 أول سيارة من مازدا تحصل على جائزة Top Safety Pick+، لامتلاكها تقنيات أمان قياسية منها نظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام تنبيهات حركة المرور الخلفية، وتنبيهات مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، وتحذيرات الاصطدام الأمامي، وفرامل للطوارئ تلقائية، ونظام تثبيت سرعة تكيفي، وتنبيهات للمقعد الخلفي، وتحذيرات للخروج من الحارة المرورية.

