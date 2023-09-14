سبب اختفاء سيارات مازدا من السوق المصري| تفاصيل

قامت شركة مازدا بعرض العديد من الصور التشويقية الخاصة بسيارة مازدا 3 علي صفحات التواصل الاجتماعي ، وذلك جعل الكثير من المواطنين يتوقعون توافر سيارة مازدا 3 الجديدة داخل السوق المصري، ولكنها حتي الآن لم تظهر بإصدارات جديدة .

سيارة مازدا 3 موديل 2022

مازدا 3 موديل 2022

من هنا جاء تأكيد وكيل شركة مازدا بمصر قائلا " أن إصدارات سيارة مازدا 3 الجديدة غير متوافرة حالياً في مصر، بالإضافة الي انه لا يوجد أيضا أي طرازات متوافرة من فئات سيارات مازدا الأخرى بالسوق المحلي حالياً .

- محرك مازدا 3 موديل 2022

سيارة سيارة مازدا 3 موديل 2022 الهاتشباك

عزم دوران سيارة مازدا 3 موديل 2022 يصل الي 146 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 51 لتر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي ، وتستهلك من الوقود 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- سعر مازدا 3 موديل 2022

سيارة مازدا 3 موديل 2022

آخر أسعار معلنة لسيارة مازدا 3 في عام 2022 جاءت كالتالي :

مقصورة مازدا 3 موديل 2022

الفئة الأولي من مازدا 3 سبورت موديل 2022 كانت تباع بسعر 510 ألف جنيه.

الفئة الثانية من مازدا 3 إكسكيوتيف موديل 2022 كانت تباع بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من مازدا 3 بريميوم موديل 2022 كانت تباع بسعر 560 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من مازدا 3 هاتشباك اكسكيوتيف موديل 2022 كانت تباع بسعر 590 ألف جنيه.

مازدا 3 هاتشباك بريميوم موديل 2022 كانت تباع بسعر 610 ألف جنيه