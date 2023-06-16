بقوة 345 حصانا .. مازدا تقدم CX-90 الجديدة |صور

تقدم شركة مازدا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، باقة من السيارات المتنوعة سواء كانت من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، ولعل من احدث اصدارات عائلة الـ SUV هي النسخة CX-90 الجديدة.

بقوة 345 حصانا .. مازدا تقدم CX-90 الجديدة

مازدا CX-90 الجديدة

حيث كشفت شركة مازدا عن نسختها الجديدة CX-90، والتي تقدم بمحرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، سعة 3.3 لتر، مع قوة قدرها 345 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر، وتقنية 48 فولت، بالاضافة إلى اصدار هجين، بقوة 327 حصانا، و 500 نيوتن/متر.

مازدا CX-90 الجديدة

وتأتي هذه النسخة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، مع بطارية سعة 17.8 كيلووات في الساعة، ومدى سير يصل إلى 63 كيلومتر، بينما حصلت السيارة على مظهر خارجي انيق ينتمي إلى فئة الأ SUV، حيث تمتعت بمصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة كبيرة الحجم مطلية باللون الاسود، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

مازدا CX-90 الجديدة

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة مازدا CX-90 الجديدة، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي مميز، بالاضافة إلى خاصية الغلق المركزي للابواب، ومكيف هواء، ومقصورة تتسم بالرحابة ذات 3 صفوف، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع حزمة عالية الاداء من وسائل التحكم والرفاهية، وادوات الحماية ايضا.