تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء الفعالة ، ومن ضمن هذه الأجزاء حساس الشكمان الذى يعمل علي تحليل المكونات وإرسال الإشارات للمحرك وذلك من اجل التحكم في نسب خلط الهواء بالوقود .

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

وبالتالي يجب علي ملاك السيارات أن يقوموا بتنظيف حساس الشكمان لأنه يؤثر علي عزم السيارة ، بالإضافة الي أن حساس الشكمان يتحكم في استهلاك الوقود .

عند تلف حساس الشكمان يتم زيادة استهلاك الوقود ، وذلك يؤثر علي قوة وعمل المحرك ويضعفهم ، ومن هنا يجب الحفاظ علي حساس الشكمان ، بالإضافة الي فحصة باستمرار ، لان حساس الشكمان يعمل علي مراقبة الأكسجين غير المحترق الموجود في العادم عند خروج العادم من المحرك .

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة :

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

1- فحص المحرك باستمرار :

تعمل الإضاءة التحذيرية على لوحة القيادة أمام السائق عند تعرض حساس الشكمان للتلف ، ومن هنا يجب فحصه أو تغيره لتعمل السيارة بكامل قوتها مرة أخري .

2- زيادة استهلاك الوقود :

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

حساس الأكسجين " الشكمان" يعمل علي مراقبة الأكسجين الغير محترق الموجود في عادم السيارة عند خروج العادم من المحرك، ويحدث ذلك من خلال مراقبة مستويات الأكسجين .

3- خروج رائحة كريهة :

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

عند تلف حساس الشكمان تخرج رائحة كريهة من عادم السيارة ، ويمكن تميزها بسهولة بسبب اختلافها عن الروائح الأخرى .

4- صدور دخان أسود :

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

عند ظهور دخان أسود من الشكمان يجب العلم أن السبب في ذلك هو تلف حساس الشكمان .

5- عدم ثبات المحرك :

علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة

عندما يشعر قائد السيارة وركابها باهتزاز بمحرك السيارة فذلك يدل علي تلف حساس الشكمان ويجب تغيره علي الفور لضمان عمرك محرك السيارة بانتظام .