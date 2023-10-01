تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

تحتوي السيارات علي الكثير من الأجزاء الفعالة ، ومن ضمن هذه الأجزاء حساس الشكمان الذى يعمل علي تحليل المكونات وإرسال الإشارات للمحرك وذلك من اجل التحكم في نسب خلط الهواء بالوقود .
وبالتالي يجب علي ملاك السيارات أن يقوموا بتنظيف حساس الشكمان لأنه يؤثر علي عزم السيارة ، بالإضافة الي أن حساس الشكمان يتحكم في استهلاك الوقود .
عند تلف حساس الشكمان يتم زيادة استهلاك الوقود ، وذلك يؤثر علي قوة وعمل المحرك ويضعفهم ، ومن هنا يجب الحفاظ علي حساس الشكمان ، بالإضافة الي فحصة باستمرار ، لان حساس الشكمان يعمل علي مراقبة الأكسجين غير المحترق الموجود في العادم عند خروج العادم من المحرك .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة :
1- فحص المحرك باستمرار :
تعمل الإضاءة التحذيرية على لوحة القيادة أمام السائق عند تعرض حساس الشكمان للتلف ، ومن هنا يجب فحصه أو تغيره لتعمل السيارة بكامل قوتها مرة أخري .
2- زيادة استهلاك الوقود :
حساس الأكسجين " الشكمان" يعمل علي مراقبة الأكسجين الغير محترق الموجود في عادم السيارة عند خروج العادم من المحرك، ويحدث ذلك من خلال مراقبة مستويات الأكسجين .
3- خروج رائحة كريهة :
عند تلف حساس الشكمان تخرج رائحة كريهة من عادم السيارة ، ويمكن تميزها بسهولة بسبب اختلافها عن الروائح الأخرى .
4- صدور دخان أسود :
عند ظهور دخان أسود من الشكمان يجب العلم أن السبب في ذلك هو تلف حساس الشكمان .
5- عدم ثبات المحرك :
عندما يشعر قائد السيارة وركابها باهتزاز بمحرك السيارة فذلك يدل علي تلف حساس الشكمان ويجب تغيره علي الفور لضمان عمرك محرك السيارة بانتظام .