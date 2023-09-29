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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات مستعملة تتراوح من 200 لـ 300 ألف جنيه| صور

سيارات مستعملة تتراوح
سيارات مستعملة تتراوح من 200 لـ 300 ألف جنيه

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة طرازات متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ومنهم فئة الشباب ، و امتلئ السوق بهذه الإصدارات بسبب زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع ، ومن ضمن السيارات المستعملة المتوافرة  دايو جوليت ، ومرسيدس A150 ، ونيسان صني ، وهيونداي ماتريكس، وأوبل استرا .

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سعر أرخص سيارة سيدان يابانية في مصر| صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة تتراوح أسعارها من 200 لـ 300 ألف جنيه :

1- أوبل أسترا موديل 2009


تصل قوة سيارة أوبل أسترا الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الذهبي ، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات ، وبها رخصة سارية .

 أوبل أسترا موديل 2009

سعر سيارة  أوبل أسترا موديل 2009 السيدان داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

2- هيونداي ماتريكس

تنتمي هيونداي ماتريكس موديل 2006 الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتباع باللون الأسود، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت هيونداي ماتريكس من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

هيونداي ماتريكس


تأتي هيونداي ماتريكس موديل 2006 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

3- نيسان صني موديل 2009

تستمد سيارة نيسان صني قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت  نيسان صني من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

نيسان صني موديل 2009

تتواجد  نيسان صني موديل 2009 داخل سوق المستعمل بسعر 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي، وقوة محركها .

4- مرسيدس A150

تمكنت مرسيدس A150 موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 220 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الذهبي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2024 المقبل .

مرسيدس A150

يبلغ سعر مرسيدس A150 موديل 2005 داخل سوق المستعمل المصري 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- دايو جوليت موديل 2002

تباع دايو جوليت الهاتشباك باللون الفضي، وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 183 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

دايو جوليت موديل 2002

تتوافر دايو جوليت موديل 2002 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

أوبل أسترا موديل 2009 هيونداي ماتريكس نيسان صني موديل 2009 مرسيدس A150 دايو جوليت موديل 2002 السيارات المستعملة المتوافرة هيونداي ماتريكس موديل 2006

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