هيونداي اكسيل أوتوماتيك للبيع بسعر مغر| صور

انتقل الكثير من المصريين الي سوق السيارات المستعمل ، وذلك بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023، حيث يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من الطرازات المميزة التي يرغب الكثيرين في الحصول عليها، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة يتوافر بها العديد من المميزات منها، توافر قطع غيارها بسهولة، ويمكن إعادة بيع السيارة بشكل سريع .

هيونداي اكسيل موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر هيونداي اكسيل موديل 1994 ، داخل سوق السيارات المصري :

هيونداي اكسيل موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

- محرك هيونداي اكسيل

هيونداي اكسيل موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تباع سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 باللون النبيتي ، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة محركها الي 1500 سي سي ، وتمكنت هيونداي اكسيل من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات اكسيل السيدان

هيونداي اكسيل موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تحتوي سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 علي العديد من المميزات منها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة هيونداي ، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن إعادة ضبطها بشكل يدوي ، ومقابض أبواب جانبية باللون الأسود ، بالإضافة الي انه تم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- سعر هيونداي اكسيل موديل 1994

هيونداي اكسيل موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل

تتوافر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .