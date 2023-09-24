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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 600 ألف جنيه تشتري سوزوكي سويفت ولا هيونداي أكسنت RB

بـ 600 ألف جنيه تشتري
بـ 600 ألف جنيه تشتري سوزوكي سويفت ولا هيونداي اكسنت RB

أسعار السيارات بـ جميع دول العالم ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية ، ويعود ذلك إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، و كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات ، وهذا أدي الي تقارب أسعار السيارات بفئتها المختلفة من بعضها البعض ومن ضمن تلك السيارات التي تقارب سعرها سوزوكي سويفت الهاتشباك و هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2022 و 2024 .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سوزوكي سويفت الهاتشباك و هيونداي اكسنت RB السيدان  موديل 2022 و 2024 ، داخل سوق السيارات المصري :

1-  سوزوكي سويفت الهاتشباك

سوزوكي سويفت موديل 2022 

تتسارع سيارة  سوزوكي سويفت موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر ، وتنتج قوة 84 حصان، وعزم دوران يصل الي 107 نيوتن/متر، وتصل سرعة  سوزوكي سويفت الهاتشباك القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر سوزوكي سويفت

سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 

تباع الفئة الثانية من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 624 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB السيدان

هيونداي اكسنت RB السيدان

يصل سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الي 43 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي، وتخرج قوة تصل الي 125 حصان، وتصل سرعة هيونداي اكسنت RB القصوى الي 185 كم/ساعة، وتصل الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

- سعر هيونداي اكسنت RB

سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان

تتوافر سيارة  هيونداي اكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 635 ألف جنيه .

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