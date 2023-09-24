بـ 600 ألف جنيه تشتري سوزوكي سويفت ولا هيونداي أكسنت RB

أسعار السيارات بـ جميع دول العالم ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية ، ويعود ذلك إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، و كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات ، وهذا أدي الي تقارب أسعار السيارات بفئتها المختلفة من بعضها البعض ومن ضمن تلك السيارات التي تقارب سعرها سوزوكي سويفت الهاتشباك و هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2022 و 2024 .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سوزوكي سويفت الهاتشباك و هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2022 و 2024 ، داخل سوق السيارات المصري :

1- سوزوكي سويفت الهاتشباك

سوزوكي سويفت موديل 2022

تتسارع سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر ، وتنتج قوة 84 حصان، وعزم دوران يصل الي 107 نيوتن/متر، وتصل سرعة سوزوكي سويفت الهاتشباك القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر سوزوكي سويفت

سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

تباع الفئة الثانية من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 624 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB السيدان

هيونداي اكسنت RB السيدان

يصل سعة خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الي 43 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة محركها الي 1600 سي سي، وتخرج قوة تصل الي 125 حصان، وتصل سرعة هيونداي اكسنت RB القصوى الي 185 كم/ساعة، وتصل الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

- سعر هيونداي اكسنت RB

سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان

تتوافر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 635 ألف جنيه .