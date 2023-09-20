استغل الفرصة.. سيارات مستعملة بـ100 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات السيارات التي يحتاج اليها المواطنين المصريين، وتوافره هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني ، وبالتالي اصبح الحصول علي سيارة جديدة امر صعب ، بالإضافة الي أن سوق المستعمل يتميز بتوافر قطع غيار سيارته ، وسهولة الصيانة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة في سوق المستعمل المصري وهم رينو كليو، وأوبل فيكترا، وفورد اسكورد، وفيات أونو ، ولانشيا ديدرا .

1- لانشيا ديدرا موديل 1991

زودت سيارة لانشيا ديدرا السيدان بمحرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

لانشيا ديدرا موديل 1991

تتوافر سيارة لانشيا ديدرا موديل 1991 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حس أداء السيارة .

2- فيات اونو

تنقل قوة سيارة فيات اونو موديل 2002 الي العجلات عن طريق ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

فيات اونو

تأتي سيارة فيات اونو موديل 2002 الهاتشباك داخل سوق المستعمل المصري بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- فورد اسكورد السيدان

تباع سيارة فورد اسكورد موديل 1998 باللون النبيتي ، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال ، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وبها دهانات خارجية .

فورد اسكورد السيدان

تقدم سيارة فورد اسكورد موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وقوة محركها .

4- أوبل فيكترا موديل 1995

تنتمي سيارة أوبل فيكترا الي فئة السيارات السيدان ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

أوبل فيكترا موديل 1995

يبلغ سعر أوبل فيكترا موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- رينو كليو

تمكنت سيارة رينو كليو موديل 2003 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وبها رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية.

رينو كليو

سعر رينو كليو موديل 2003 داخل سوق السيارات المستعمل يصل الي 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة، وأداء محركها .