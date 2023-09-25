جدول صيانات هيونداي أكسنت RB .. وسعر موديلات 2024 في مصر

تقدم علامة هيونداي التجارية وعملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الإصدارات داخل السوق المصري، ومنها طرازات السيدان مثل النسخة الشهيرة أكسنت RB موديل 2024، والتي تكتسب شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

وتشكل الصيانات الدورية أهمية كبيرة لجميع قائدي السيارات، لضمان مستوى عالي من الكفاءة على الطريق وتجنب الأعطال المفاجأة، إلى جانب الحفاظ على عمر افتراضي أطول للسيارة، والتمتع بحالتها الفنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" جدول صيانات السيارة هيونداي أكسنت RB، بالإضافة إلى أسعار موديل 2024 في السوق المصري.

هيونداي اكسنت RB

جدول الصيانات الدورية للسيارة هيونداي اكسنت RB

نبدأ بصيانة الـ 10 الاف كيلومتر، والتي تتضمن تغير زيت المحرك والفلتر، وعدد من الفحوصات مع تربيط عفشة السيارة، بينما يتم في صيانة الـ 20 الف كيلومتر تغير الزيت والفلتر، وفلتر الهواء، وتغير شمعات الاحتراق "البوجيهات".

وتعتمد صيانة الـ 30 الف كيلومتر على تغير زيت المحرك والفلتر، بالإضافة تغير فلتر التكيف، اما عن صيانة الـ 40 الف كيلومتر فيتم تغير سوائل التبريد، بالإضافة إلى البوجيهات، وفلتر الهواء وتغير زيت المحرك مع الفلتر، وتغير الإطارات.

وتتضمن صيانة الـ 50 الف كيلو تغير الزيت والفلتر مع إجراءات الفحص الدوري المتبع في كل صيانة، بينما تشمل صيانة الـ 60 ألف كيلومتر تغيير زيت ناقل الحركة، و شداد سير المجموعة، وزيت المحرك والفلتر، وفلتر الهواء والبنزين، والبوجيهات.

وتشمل صيانة الـ 70 الف كيلومتر تغير الفلاتر وزيت المحرك، ونفس الوضع لصيانة الـ 90 الف كيلومتر، إلى جانب الفحص الدوري المعتاد، أما صيانة الـ 80 الف كيلومتر تتضمن فحص خلوص الصبابات ومنظومة الوقود، وتغير الإطارات، وزيت المحرك والبوجيهات، وكما هو الوضع لصيانة الـ 100 الف كيلومتر عدا تغيير الإطارات.

هيونداي اكسنت RB

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 585,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 595,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 610,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 625,000 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 635,000 جنيه.