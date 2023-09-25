شاهد| ظهور هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها، وتنتمي توسان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك توسان الفيس ليفت الجديدة مقدمة محدثة بالكامل .

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة

- سعة محرك توسان الفيس ليفت

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة

وتحصل سيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2500 سي سي ، وتنتج قوة تصل إلى 194 حصان، وستتواجد توسان بمحركات هجينة عادية، أو هجينة قابلة للشحن بالقابس الكهربائي .

- تحديثات هيونداي توسان موديل 2024

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة

كما أن سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تحتوي علي شبك أمامي جديد، ومصابيح LED رباعية للإضاءة النهارية وإشارات الانعطاف .

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة

وتحتوي توسان الجديدة علي صداد أمامي معدل به لمسات أكثر جراءة، وفتحة هواء سفلية مختلفة ، ولا يوجد أي تغييرات بارزة في التصميم الجانبي، وستحصل توسان الفيس ليفت على تصميم جديدة للعجلات، بالإضافة إلى مصابيح خلفية جديدة برسومات ثلاثية الأبعاد.

هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة

ومن الداخل تحتوي هيونداي توسان الـ SUV علي شاشة معلومات ترفيهية محدثة، بالإضافة الي تزويدها بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق .