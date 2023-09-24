تشتري كيا سبورتاج ولا هيونداي توسان ..اسعار ومواصفات

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام داخل السوق المصري، وتنافسها من فئة الـ SUV ايضا، السيارة الشهيرة هيونداي توسان الرياضية، وتقدم النسختين في مصر عبر باقة من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين كيا سبورتاج موديل 2024 وهيونداي توسان 2022 من ناحية الاسعار الرسمية والمواصفات الفنية للسيارة.

كيا سبورتاج

القدرات الفنية لـ كيا سبورتاج

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر.

سعة 1600 سي سي تيربو.

قوة اجمالية 180 حصان.

عزم دوران 265 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

تقنية الدفع الامامي.

7 سرعات DSG.

زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية.

هيونداي توسان

القدرات الفنية لـ هيونداي توسان

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر 1600 سي سي تيربو.

قوة 180 حصان.

265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سرعة قصوى 200 كيلومتر/ساعة.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني.

ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيك.

نوع الجر امامي.

استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج وهيونداي توسان في مصر

سبورتاج 2024

سعر كيا سبورتاج 2024

الفئة الاولى بسعر 1,369,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,489,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,639,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,769,900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,849,900 جنيه.

هيونداي توسان

سعر هيونداي توسان 2022

الفئة الاولى بسعر 1,040,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,155,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,265,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,275,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 1,355,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 1,365,000 جنيه.