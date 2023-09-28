سعر أرخص سيارة سيدان يابانية في مصر| صور

يوجد بالسوق المحلي للسيارات الجديدة عدد غير محدود من الطرازات موديل 2022 التي يقدمها الصانع الياباني ، وتتوافر هذه الإصدارات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل التي أثرت علي إنتاج السيارات وتوافرها لدي الوكلاء والموزعين .

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أرخص سيارة سيدان يابانية بمصر وهي سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 :

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022



- أبعاد سوزوكي سويفت ديزاير

تتوافر سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 3990 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع 1510 مم، وتقدم بقاعدة عجلات بطول 2540 مم.

- محرك سويفت ديزاير

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

عزم دوران سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 يصل الى 113 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الى 37 لترا، وتحتاج سوزوكي سويفت ديزاير الى 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كم/ساعة .

- سعر سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022

تباع سيارة سوزوكي سويفت ديزاير داخل سوق السيارات المصري موديل 2022 بسعر 529 ألف جنيه .