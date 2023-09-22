تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية مجموعة من السيارات المتنوعة من بينها النسخة اكسيد موديل 2024 والتي تنتمي إلى طرازات الكروس اوفر، ومن ناحية أخرى تعزز شركة سوزوكي اليابانية من تواجدها محليًا بعدد من طرازات الكروس أوفر آخرها النسخة فرونكس 2024، والتي ظهرت إلى جانب السيارة الشهيرة جراند فيتارا خلال الايام الماضية من شهر سبتمبر الحالي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فرونكس 2024

مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فرونكس 2024

الابعاد الخارجية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024

الطول 4395 مم.

العرض 1862 مم.

الارتفاع 1483 مم.

الارتفاع عن الارض 184 مم.

قاعدة العجلات 2650 مم.

مساحة التخزين الخلفية 426 لتر.

خزان الوقود سعة 50 لتر.

مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فرونكس 2024

الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024

الطول 3995 مم.

العرض 1765 مم.

الارتفاع 1550 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

قاعدة العجلات 2520 مم.

حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 304 لتر.

سعة خزان الوقود 37 لتر.

مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فرونكس 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا اكسيد موديل 2024

تستمد السيارة كيا اكسيد موديل 2024 قوتها من محرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 160 حصان، وعزم دوران 253 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 9.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

مقارنة بين كيا اكسيد وسوزوكي فرونكس 2024

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024

تعتمد السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 103 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات عبر تقنية الدفع الامامي.

سعر السيارة كيا اكسيد موديل 2024 و سوزوكي فرونكس موديل 2024 في السوق المصري

سعر كيا اكسيد موديل 2024

الفئة الاولى كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,149,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,219,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,289,900 جنيه.

سعر سوزوكي فرونكس موديل 2024