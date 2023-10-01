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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لذوي الاحتياجات الخاصة.. شيفروليه ماليبو أوتوماتيك بسعر مغرٍ

شيفروليه ماليبو موديل
شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم الدولة المصرية العديد من المميزات والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن ضمن هذه التسهيلات تقديم سيارات بمواصفات خاصة لتساعدهم على التنقل والذهاب لأعمالهم بسهولة وراحة، وبالتالي يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعملة باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين من ذوي الاحتياجات منها سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2017 .

شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق المستعمل

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيفروليه ماليبو موديل 2017 السيدان داخل سوق السيارات المصري لذوي الاحتياجات الخاصة :

شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق المستعمل

- محرك شيفروليه ماليبو

شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق المستعمل

تستمد سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2017 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، تمكنت  شيفروليه ماليبو من قطع مسافة تصل الي 155 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، وبها جواب للمرافق ، ومَرّ من الحظر الخاص بها 9 أشهر.

- مواصفات ماليبو موديل 2017

شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق المستعمل

تحتوي شيفروليه ماليبو السيدان علي العديد من المميزات منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أماميه ، وتم تثبيت شعار شيفروليه علي مقدمة السيارة، وبها مرايات جانبية كهربائية، وصداد أمامي وخلفي بنفس اللون، ومقابض أبواب خارجية بلون السيارة ، وتم تثبيت شعار شيفروليه علي الحقيبة الخلية للسيارة .

- سعر شيفروليه ماليبو موديل 2017

شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق المستعمل

تباع سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

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