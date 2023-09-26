من 75 لـ 250 ألف جنيه.. سيارات مستعملة مناسبة للجميع

تتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتنائها المصريون، ومن ضمن هذه السيارات شيفروليه لانوس، وبي واي دي F3، ورينو لوجان، وميتسوبيشي كولت، وبيجو 405 ، حيث اتجه المصريون إلى سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بسبب الأحداث التي أثرت علي صناعة السيارات عالميا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة بسوق السيارات المصري للمستعمل :



1- بيجو 405 موديل 1990

تتوافر سيارة بيجو 405 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، وتباع باللون الرمادي ، وتمكنت بيجو 405 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 405 موديل 1990



تعرض سيارة بيجو 405 موديل 1990 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

2- ميتسوبيشي كولت

تنقل قوة ميتسوبيشي كولت موديل 1998 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتمكنت ميتسوبيشي كولت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

ميتسوبيشي كولت

تباع سيارة ميتسوبيشي كولت موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 180 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- رينو لوجان موديل 2011

تنتمي سيارة رينو لوجان الي فئة السيارات السيدان، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتباع رينو لوجان باللون الرمادي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 45 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

رينو لوجان موديل 2011

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2011 بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة المحرك، وأجزاء السيارة .

4- بي واي دي F3

تمكنت بي واي دي F3 موديل 2012 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمتلك بي واي دي F3 محرك سعة 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية، ودهانات خارجية.

بي واي دي F3

سعر سيارة بي واي دي F3 موديل 2012 بسوق المستعمل المصري يصل الي 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

5- شيفروليه لانوس موديل 2011

تباع سيارة شيفروليه لانوس باللون النبيتي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت شيفروليه لانوس موديل 2011 من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ويصل سعه محركها الي 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية حتي نهاية العام الجاري 2023 .

شيفروليه لانوس موديل 2011

يبلغ سعر شيفروليه لانوس موديل 2011 بداخل سوق المستعمل المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .