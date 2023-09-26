ميتسوبيشي كولت تعود للأسواق من جديد بهذه المواصفات

رفعت شركة ميتسوبيشي النقاب عن سيارتها المعاد إحيائها ميتسوبيشي كولت التي توقف إنتاجها لفترة تصل لت 10 سنوات ، وتنتمي كولت الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتقدم كولت اليابانية بطول 4.05 متر .

ميتسوبيشي كولت الهاتشباك الجديدة

- محرك ميتسوبيشي كولت

مقصورة ميتسوبيشي كولت الهاتشباك الجديدة

تستمد سيارة ميتسوبيشي كولت الهاتشباك قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي ، ينتج قوة 49 كيلووات ، أي ما يعادل 67 حصان،

تعتمد على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بتقنية السحب الطبيعي سعة 1.0 لتر وبقوة 49 كيلووات/67 حصان، ويمكن الحصول علي كولت بمحرك 3 سلندر بنزين سعة 1000 سي سي تيربو، ويخرج قوة 67 كيلووات، أي ما يعادل 91 حصان، وتصل سرعة كولت القصوى إلى 180 كم/ساعة .

ميتسوبيشي كولت الهاتشباك الجديدة

وستقدم أيضا ميتسوبيشي كولت بمحرك بنزين سعة 1600 سي سي ، ومحرك كهربائي ينتجوا قوة مجمعة تصل إلي 105 كيلووات، أي ما يعادل 143 حصان، بالإضافة الي بطارية ذاتية الشحن، ويمكن لسيارة ميتسوبيشي كولت أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 100 بـ 4.2 لتر من الوقود .