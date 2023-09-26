عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي كولت تعود للأسواق من جديد بهذه المواصفات

ميتسوبيشي كولت تعود
ميتسوبيشي كولت تعود للأسواق بهذه المواصفات

رفعت شركة ميتسوبيشي النقاب عن سيارتها المعاد إحيائها ميتسوبيشي كولت التي توقف إنتاجها لفترة تصل لت 10 سنوات ، وتنتمي كولت الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتقدم كولت اليابانية بطول 4.05 متر .

ميتسوبيشي كولت الهاتشباك الجديدة 

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس في مصر

تشتري رينو سانديرو ولا ميتسوبيشي ميراج 2023.. اعرف أرخص هاتشباك في مصر

- محرك ميتسوبيشي كولت

مقصورة ميتسوبيشي كولت الهاتشباك الجديدة 

تستمد سيارة ميتسوبيشي كولت الهاتشباك قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي ، ينتج قوة 49 كيلووات ، أي ما يعادل 67 حصان،

تعتمد على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بتقنية السحب الطبيعي سعة 1.0 لتر وبقوة 49 كيلووات/67 حصان، ويمكن الحصول علي كولت بمحرك 3 سلندر بنزين سعة 1000 سي سي تيربو، ويخرج قوة 67 كيلووات، أي ما يعادل 91 حصان، وتصل سرعة كولت القصوى إلى 180 كم/ساعة .

ميتسوبيشي كولت الهاتشباك الجديدة 

وستقدم أيضا ميتسوبيشي كولت بمحرك بنزين سعة 1600 سي سي ، ومحرك كهربائي ينتجوا قوة مجمعة تصل إلي 105 كيلووات، أي ما يعادل 143 حصان، بالإضافة الي بطارية ذاتية الشحن، ويمكن لسيارة ميتسوبيشي كولت أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 100 بـ 4.2 لتر من الوقود .

كولت اليابانية ميتسوبيشي ميتسوبيشي كولت محرك ميتسوبيشي كولت ميتسوبيشي كولت الهاتشباك كولت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون| خاص

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

موضوعات متعلقة

سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد

هيونداي اكسيل أوتوماتيك للبيع بسعر مغر| صور

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مليون وأنت طالع.. 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي

شاهد| ظهور هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة.. تعرف عليها

لقائدي السيارات.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود| تفاصيل

تشترى أيه.. مقارنة بين كيا اكسيد وشانجان سي-اس-35-بلس

ترشيحاتنا

خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبيا

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب رسمي من الأبيض واللائحة تحسم الأمر

سفير السودان بالقاهرة: جرائم ميليشيا الدعم أنهكت النظام الاقتصادي ودهورت البنى التحتية

بخطوات بسيطة.. إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

مشروعات بتريليونات الجنيهات.. البنية التحتية المتطورة لمصر حلم حققه الرئيس السيسي

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالناى السحرى

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

فيديو

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ