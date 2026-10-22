القنصلية المصرية بالرياض تحذر من عمليات نصب وتؤكد مجانية إجراءات الخروج النهائي للمصريين

حذرت القنصلية المصرية في الرياض أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية من عمليات نصب يتعرض لها بعض المواطنين المخالفين لقواعد الإقامة، على يد أشخاص ينتحلون صفة موظفين بالقنصلية أو السفارة، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات الخروج النهائي مقابل مبالغ مالية.

وأكدت القنصلية، في بيان لها، أن إجراءات الخروج النهائي للمواطنين المصريين تتم مجانًا، دون تحصيل أي رسوم مقابل هذه الخدمة، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الصفحات أو أرقام التواصل المشبوهة التي تدعي صلتها بالقنصلية وتروج لقدرتها على إنهاء الإجراءات مقابل مبالغ مالية.

ودعت القنصلية المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الوقائع إلى الإبلاغ عن الصفحات المشبوهة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة: [email protected]، أو التوجه إلى مقر القنصلية وتقديم ما يثبت تعرضهم للنصب، تمهيدًا لمخاطبة الجهات السعودية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتمت القنصلية بيانها بالتأكيد على حرصها على حماية أبناء الجالية المصرية وتقديم الخدمات القنصلية لهم، معربة عن تقديرها واحترامها للمواطنين المصريين بالمملكة.