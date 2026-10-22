قبل استقراره اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في 15 بنكًا

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد انخفاضه بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات الأربعاء، وسجلت العملة الأمريكية مستويات متقاربة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك الأعلى سعرًا

سجل بنك نكست أعلى سعر للدولار ضمن البنوك الواردة في البيانات، عند 54.36 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع.

وجاء بنك قناة السويس بسعر 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، فيما سجل بيت التمويل الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.34 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الكبرى

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

وسجل السعر نفسه في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي وبنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان.

الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع في كل من بنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني والبنك المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات.

متابعة سعر الدولار اليوم

يأتي استقرار الدولار في تعاملات الخميس بعد تراجع أمس الأربعاء بنحو 40 قرشًا، ما يجعل متابعة أسعار الشراء والبيع في البنوك مهمة للمتعاملين الراغبين في معرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وتختلف أسعار الدولار بين البنوك وفق الأسعار المعلنة لدى كل بنك، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المحدث قبل إجراء عمليات الصرف.