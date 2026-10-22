قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028
محمود عصمت: 10.5 جيجاوات طاقة متجددة على الشبكة و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين
وزير الصناعة: دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات
400 ألف شقة جديدة بالإيجار من الدولة.. تفاصيل الطرح المرتقب
قبل استقراره اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في 15 بنكًا
رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية
محاولات صلح لم تنجح.. تطورات جديدة في أزمة ريبيرو والأهلي
وزير التعليم يستعرض خطوات تحويل 20 مدرسة فنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل استقراره اليوم.. تعرف على أسعار الصرف في 15 بنكًا

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد انخفاضه بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات الأربعاء، وسجلت العملة الأمريكية مستويات متقاربة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك الأعلى سعرًا

سجل بنك نكست أعلى سعر للدولار ضمن البنوك الواردة في البيانات، عند 54.36 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع.

وجاء بنك قناة السويس بسعر 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، فيما سجل بيت التمويل الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 54.34 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الكبرى

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع.

وسجل السعر نفسه في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك المصري الخليجي وبنك فيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان.

الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع في كل من بنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني والبنك المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات.

متابعة سعر الدولار اليوم

يأتي استقرار الدولار في تعاملات الخميس بعد تراجع أمس الأربعاء بنحو 40 قرشًا، ما يجعل متابعة أسعار الشراء والبيع في البنوك مهمة للمتعاملين الراغبين في معرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وتختلف أسعار الدولار بين البنوك وفق الأسعار المعلنة لدى كل بنك، لذلك يُنصح بمراجعة السعر المحدث قبل إجراء عمليات الصرف.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

رئيس مصلحة الجمارك يبحث مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية تحديات المنظومة الجمركية

وزير التموين

وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد