محمود عصمت: 10.5 جيجاوات طاقة متجددة على الشبكة و1.1 جيجاوات بطاريات تخزين

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء بلغ 10.5 جيجاوات، فيما وصلت قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 1.1 جيجاوات، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء في جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي استعرض خلالها تطورات قطاع الكهرباء منذ عام 2014، وخطط مواجهة تحديات الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.

وأوضح عصمت أن إجمالي القدرات الاسمية المركبة على الشبكة الكهربائية بلغ 64.4 جيجاوات، مشيرًا إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصلت إلى 18% من مزيج الطاقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة لإضافة 11569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين بإجمالي قدرات تصل إلى 13220 ميجاوات ساعة.

وأشار وزير الكهرباء إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتسريع تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها.

وأكد أن الوزارة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة واستيعاب احتياجات المشروعات التنموية والصناعية خلال السنوات المقبلة.