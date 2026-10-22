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رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لجنة الصناعة بـ«النواب»: مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية

أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
إسراء صبري

أكد أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب معالجة المشكلات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على بدء مشروعاتهم والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن استمرار الحديث عن تفعيل نظام الشباك الواحد والتحول الرقمي يعكس أن هذه الملفات لا تزال بحاجة إلى حلول عملية وفعالة.

وأوضح شلبي خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية، لكن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المقومات يرتبط بمدى قدرة الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للمستثمرين، بدلًا من استمرار العقبات التي تؤخر تنفيذ المشروعات وتحد من فرص التوسع في الإنتاج.

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يمثل أحد التحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من المصنعين الراغبين في بدء نشاطهم، إذ قد تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذا الملف من منظور الفرص المتاحة للتوسع الصناعي، مع مراعاة حجم الطلب والمساحات المتوفرة وتسريع إجراءات التخصيص.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن توفير بيئة استثمارية صحية يجب أن يكون أولوية، بما يتيح للمصنعين الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ دون تعقيدات إدارية غير ضرورية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص والأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.

ولفت شلبي إلى أهمية دعم الشباب والمصنعين الجدد وإتاحة الفرصة أمامهم لبدء مشروعاتهم، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح مصرية استطاعت تحقيق نتائج إيجابية اعتمادًا على الإمكانات والمقومات المحلية، رغم عدم ضخامة حجم الاستثمارات في بدايتها. وأكد أن دعم هذه التجارب وتوسيع نطاقها يتطلب إزالة العقبات أمامها وتوفير الظروف الملائمة لنمو الصناعات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب الاستثمار الاستثمار الصناعي منتدى مصر

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