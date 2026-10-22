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بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية

«بوابة أوروبا».. ملتقى مصري ألماني أوروبي بالقاهرة لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
«بوابة أوروبا».. ملتقى مصري ألماني أوروبي بالقاهرة لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
إلهام عبد العزيز

تستضيف القاهرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، فعاليات ملتقى تنقل العمالة 2026 تحت اسم «بوابة أوروبا»، بمشاركة مؤسسات حكومية مصرية وأوروبية، وأصحاب عمل، ومؤسسات تعليم وتدريب، ومنظمات معنية بتنظيم الهجرة، بهدف تعريف المصريين بفرص العمل في أوروبا ومتطلبات الالتحاق بها عبر المسارات القانونية.

ويستهدف الملتقى الباحثين عن فرص عمل، والطلاب، والخريجين، والمهنيين والعمال المهرة، الراغبين في التعرف على احتياجات أسواق العمل الأوروبية، والمؤهلات المطلوبة، ومتطلبات اللغة، وإجراءات الحصول على تأشيرات العمل.

ووفقًا للبيان الصحفي، يفتح الملتقى أبوابه أمام الجمهور يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، من خلال تجربة تفاعلية تحمل اسم «بوابة أوروبا»، تتيح للزوار التعرف على مسارات التوظيف في الدول الأوروبية المشاركة، والحصول على معلومات وإرشادات بشأن الاستعداد للعمل بالخارج.

ويتضمن الملتقى جناحًا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتعريف بمتطلبات أسواق العمل والمهارات المطلوبة ومسارات التوظيف، إلى جانب الجناح الألماني الذي يتيح التواصل مع ممثلي السفارة الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومعهد جوته، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، وشركاء آخرين.

كما تشمل الفعاليات استشارات فردية مع خبراء متخصصين بشأن إعداد السير الذاتية والتقدم للوظائف وتجهيز المستندات وتعلم اللغات، فضلًا عن جلسات نقاشية حول المهارات المطلوبة في سوق العمل، والاستعداد للعمل دوليًا، ومسارات الهجرة النظامية.

ويشهد الملتقى أيضًا مناقشات حول السياسات وفرص التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكات بين المؤسسات المصرية والأوروبية وربط احتياجات أسواق العمل بمهارات الباحثين عن فرص عمل.

وينظم الملتقى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج (EGC)، في إطار التعاون بين الجهات المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.

ويقدم المركز خدمات إرشادية للمصريين بشأن فرص العمل والهجرة من أجل العمل، وتطوير المهارات، فضلًا عن دعم المصريين العائدين من الخارج في إعادة الإدماج.

ملتقى مصري ألماني بوابة أوروبا دعم فرص العمل الهجرة النظامية أسواق العمل الأوروبية

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