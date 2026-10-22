أمن الطاقة.. كيف تضمن مصر احتياجات المستقبل؟

يمثل أمن الطاقة أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، في ظل تزايد احتياجات الصناعة والاستثمار والسكان إلى إمدادات مستقرة ومستدامة من الكهرباء والوقود، بالتزامن مع التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والتحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار.

وتتجه المناقشات الاقتصادية في مصر إلى بحث سبل تطوير منظومة الطاقة، والبناء على ما تحقق في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد للطلب المستقبلي، مع تقليل الضغوط على الاقتصاد والمواطنين.

منتدى مصر 2026

تتواصل، اليوم الخميس فعاليات منتدى مصر 2026 في يومه الرابع، ببرنامج يركز على عدد من الملفات الاقتصادية المحورية، في مقدمتها تعزيز الاستثمار والإنتاج الصناعي، وتوفير فرص العمل المستدامة، وتطوير منظومة الطاقة، وإدارة موارد النقد والدين، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وتعكس أجندة اليوم اهتماما ببحث سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس على فرص العمل ومستوى معيشة المواطنين. كما تطرح الجلسات تساؤلات بشأن كيفية تحويل الإصلاحات الاقتصادية والإنجازات المحققة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن بصورة مباشرة.

الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وفرص العمل

وتنطلق فعاليات اليوم بجلسة مستديرة بعنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، تعقد من التاسعة صباحا حتى العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحا، وتتناول التحديات التي تواجه المستثمرين، والإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار.

وتركز الجلسة على سبل تعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تحسين بيئة العمل بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل.

أمن الطاقة.. ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي

تتجاوز أهمية أمن الطاقة مجرد ضمان استمرار الكهرباء والوقود، إذ يرتبط بشكل مباشر بقدرة المصانع على العمل، واستمرار الخدمات، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

فأي اضطراب في إمدادات الطاقة أو ارتفاع كبير في تكلفتها قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، كما يمكن أن يؤثر في خطط الشركات للتوسع وإنشاء مشروعات جديدة.

ومن هذا المنطلق، يصبح تأمين مصادر متنوعة للطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها، ورفع قدرة المنظومة على التعامل مع المتغيرات الخارجية، من العناصر المهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

وتبرز أهمية هذا الملف مع استمرار التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو تغيرات أسعار الوقود أو التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.

الكهرباء والطاقة المتجددة.. كيف تستعد مصر للمستقبل؟

يمثل تطوير قدرات توليد الكهرباء أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات مصر المستقبلية، خاصة مع ارتباط الطلب على الكهرباء بالنشاط الصناعي والتوسع العمراني والنمو السكاني.

ولا يتوقف التحدي عند توفير قدرات إنتاجية كافية، بل يمتد إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يساعد على وصول الإمدادات إلى مختلف القطاعات بصورة مستقرة.

وفي هذا السياق، تكتسب الطاقة المتجددة أهمية متزايدة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارهما مصدرين يمكن أن يساهما في تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء.

ويساعد التوسع المدروس في هذه المصادر على الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر، إلى جانب إتاحة فرص جديدة للاستثمار في مشروعات الإنتاج والتخزين والبنية التحتية المرتبطة بها.

لكن نجاح هذا التوسع يتطلب تطوير الشبكات لتستوعب تغير مستويات الإنتاج من المصادر المتجددة، إلى جانب توفير حلول مرنة لإدارة الطلب وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في أوقات الذروة.

كما يمثل تخزين الكهرباء وتحديث أنظمة إدارة الشبكات من الملفات التي تزداد أهميتها مع ارتفاع مساهمة الطاقة الشمسية والرياح في مزيج التوليد.

الغاز الطبيعي والوقود.. تحديات تأمين الإمدادات

يظل الغاز الطبيعي أحد العناصر المهمة في منظومة الطاقة المصرية، سواء لتلبية احتياجات بعض محطات الكهرباء أو لتوفير مدخلات أساسية لعدد من الصناعات.

ومن ثم، يرتبط تأمين احتياجات المستقبل بقدرة قطاع الطاقة على تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مع التعامل بكفاءة مع أي فجوات في الإمدادات.

ويحتاج ذلك إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز وتوزيعه، بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية.

كما أن تنويع مصادر الإمداد، وعدم الاعتماد على مسار واحد لتوفير الاحتياجات، يعزز قدرة المنظومة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.

وتظل إدارة الطلب عنصرًا مهمًا في هذه المعادلة؛ فكلما تحسنت كفاءة استخدام الوقود والكهرباء، تراجعت الضغوط على الموارد المتاحة، وأصبحت الدولة أكثر قدرة على توجيه الإمدادات إلى القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والإنتاجية.

الاستثمار والتمويل.. مفتاح التوسع في مصادر الطاقة

يتطلب تأمين احتياجات مصر المستقبلية استثمارات مستمرة في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين ورفع كفاءة الاستخدام.

ويبرز هنا دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتوفير التمويل والخبرات الفنية، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على الأطر التنظيمية التي تضمن استقرار السوق وجودة الخدمات.

كما ترتبط جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة بوضوح السياسات، واستقرار القواعد المنظمة، وتوافر البنية التحتية، وسهولة ربط المشروعات الجديدة بالشبكات، إلى جانب وجود آليات تمويل تتناسب مع طبيعة الاستثمارات طويلة الأجل.

ولا يقتصر العائد المتوقع من هذه المشروعات على زيادة الإمدادات، بل يمتد إلى توفير فرص عمل، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة، وتحفيز نقل التكنولوجيا، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية.

ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة

يمثل ترشيد استهلاك الطاقة أحد المسارات المهمة لتقليل الضغوط على الإمدادات، إذ لا يعتمد تأمين الاحتياجات المستقبلية على زيادة الإنتاج فقط، وإنما يشمل أيضًا الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة الأجهزة والمعدات، وتحديث أنظمة الإضاءة والتكييف في المباني، ورفع كفاءة المنشآت الصناعية، وتقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع.

كما يمكن للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التحكم الذكية أن يساعد على إدارة الطلب بصورة أفضل، وتحديد أوقات الاستهلاك المرتفع، والاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة أكبر.

ويؤدي تحسين كفاءة الطاقة إلى خفض تكاليف التشغيل على الشركات، وتقليل الهدر، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود أو تراجع الإمدادات.

ما المطلوب لضمان أمن الطاقة في مصر؟

يتطلب تأمين احتياجات مصر من الطاقة خلال السنوات المقبلة العمل على عدة مسارات متكاملة، تبدأ بتنويع مصادر الإمداد، ومواصلة تطوير الإنتاج المحلي، والتوسع في الطاقة الشمسية والرياح، ولا تنتهي عند تحديث الشبكات وتحسين كفاءة الاستخدام.

كما يحتاج القطاع إلى تخطيط طويل الأجل يربط بين توقعات الطلب وخطط التنمية الصناعية والعمرانية، بحيث تتوافر قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي.

ويمثل تطوير حلول تخزين الكهرباء، وتعزيز مرونة الشبكة، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، عناصر أساسية لرفع قدرة المنظومة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية.

وتظل الموازنة بين تكلفة الطاقة واستدامة الإمدادات من أهم التحديات، إذ يتطلب التوسع في المشروعات الجديدة دراسة جدواها الاقتصادية، وتأثيرها على تكلفة الإنتاج، وقدرتها على توفير احتياجات القطاعات المختلفة على المدى الطويل.

وفي النهاية، لا يرتبط أمن الطاقة في مصر بزيادة الإنتاج وحدها، بل ببناء منظومة متكاملة تجمع بين تنويع المصادر، وكفاءة الاستخدام، والاستثمار المستدام، والتخطيط لمستويات الطلب المستقبلية. فكلما زادت قدرة الدولة على تأمين إمدادات مستقرة وبتكلفة مناسبة، تعززت فرص الصناعة والاستثمار والنمو الاقتصادي، وأصبحت المنظومة أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات المقبلة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين إن أمن الطاقة يمثل أحد العوامل الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، في ظل ارتباط توافر الكهرباء والوقود باستمرار النشاط الصناعي والإنتاجي، وقدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.

وأضاف الأمين، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة الشمسية والرياح، بالتوازي مع تطوير الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ورفع كفاءة الاستهلاك، من شأنه تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المستقبلية وتقليل تأثرها بالتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الأمين أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب رؤية طويلة الأجل تشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة وتطوير الشبكات والبنية التحتية، مع الاهتمام بترشيد الاستهلاك وخفض الفاقد، بما يحقق التوازن بين استدامة الإمدادات والتكلفة الاقتصادية ويحافظ على تنافسية الصناعة المصرية.