منتدى مصر 2026 يواصل فعاليات اليوم الرابع.. مناقشات حول الاستثمار والصناعة

تتواصل اليوم الخميس فعاليات منتدى مصر 2026 لليوم الرابع على التوالي، بمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة، في مقدمتها تحديات الاستثمار والصناعة، وفرص توفير وظائف مستدامة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز فرص تحقيق النمو.

وتتناول مناقشات منتدى مصر 2026 سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمار والقطاع الصناعي، إلى جانب بحث فرص العمل المستدامة، باعتبارها من الملفات المهمة المرتبطة بالاقتصاد المصري وتحسين انعكاس جهود التنمية على حياة المواطنين.

ويواصل المنتدى فعالياته من خلال طرح القضايا الاقتصادية المختلفة وفتح النقاش حول التحديات والفرص المتاحة، بما يسهم في تبادل الرؤى والأفكار بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وسبل دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع فرص العمل.

وتأتي هذه المناقشات ضمن محاور منتدى مصر 2026، الذي يسلط الضوء على عدد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والصناعة، في إطار حوار يستهدف مناقشة التحديات الحالية واستشراف الفرص المستقبلية.