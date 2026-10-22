عضو غرفة صناعة الجلود : "منتدى مصر 2026" منصة محورية لتطوير الصناعة الوطنية ودعم بيئة العمل والإنتاج

​أكد أسامة الطوخي، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن انعقاد "منتدى مصر 2026" يمثل محطة استراتيجية وخطوة إيجابية هامة نحو الوقوف على واقع القطاعات الإنتاجية، ودراسة خطط العمل والمستجدات في الشارع الصناعي والتدفقات الاستثمارية، بما يسهم في رصد التحديات وتصحيح المسارات للنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها على غرار التجربة في الدول المتقدمة.

​وأوضح "الطوخي" -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)- أن أهمية المنتدى تكمن في جمعه لكافة أطراف المنظومة من مسؤولين وخبراء ومصنعين لمناقشة محاور متكاملة تشمل الصناعة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن نهوض القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير يمثلان القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والانعكاس الإيجابي على حياة العامل والمواطن.

​وشدد عضو غرفة صناعة الجلود على أن المبادرات والمنصات الحوارية كـ "منتدى مصر 2026" تبرز أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ إذ يسهم فتح المصانع الجديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة تتضمن الرعاية الصحية الشاملة والتأمين الاجتماعي والبيئة المهنّية الملائمة للعمال.

​واختتم "الطوخي" تصريحه لـ (أ ش أ) بالتعويل على مخرجات المنتدى ورؤاه العملية في توحيد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام المصنعين، بما يرفع كفاءة المنتج المحلي ويكفل للبلاد استقراراً اقتصادياً ونمواً مستداماً.