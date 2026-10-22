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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي: منتدى مصر 2026 يطرح قضايا مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمد الشعراوي

أكد حزب مصر القومي، أن القضايا والموضوعات التي تناولها منتدى مصر 2026 تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات المنتدى حمل رسائل توعوية مهمة بشأن مختلف القضايا، وضرورة إدراك طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من مسؤولية مشتركة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وحماية مقدراتها.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن الرسائل التي تضمنتها كلمات الرئيس تمثل دعوة لتعزيز الوعي المجتمعي، والتعامل بجدية مع التحديات التي تواجه الدولة، بما يسهم في بناء رؤية أكثر إدراكا للواقع، ويعزز قدرة المواطنين على فهم التطورات المحيطة وانعكاساتها على الأمن القومي والمصالح الوطنية.

وشدد روفائيل، على أن الوعي المجتمعي يمثل القضية الأساسية التي يجب أن تتضافر من أجلها جهود جميع الأطياف، سواء المؤسسات الرسمية أو الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، مع ضرورة الاستفادة من مختلف أدوات التواصل للوصول إلى المواطنين، خاصة الشباب، وتحصين المجتمع ضد الشائعات والمعلومات المضللة.

وأكد روفائيل، أن التصدي للمخططات الهدامة لا يقتصر على كشف الشائعات بعد انتشارها، بل يتطلب بناء خطاب توعوي مستمر يستند إلى المعلومات الموثوقة، ويعزز ثقافة التحقق من الأخبار، ويفتح المجال أمام الحوار المسؤول حول القضايا الوطنية، بما يحافظ على تماسك المجتمع ويحد من محاولات إثارة البلبلة.

وجدد روفائيل، دعمه ووقوفه خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود وتغليب المصلحة العامة، من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والتعامل مع التحديات بمسؤولية ووعي.

وشدد روفائيل، على أن بناء الوعي مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية يمثل ضرورة لترسيخ الاستقرار، وحماية الأمن القومي المصري، ومواجهة محاولات نشر الشائعات والتشكيك.

حزب مصر القومي منتدى مصر 2026 حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الوعي المجتمعي التحديات

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